Biden discute a intensificação dos desafios da cadeia de suprimentos com os líderes do G20

O presidente Joe Biden deve destacar as interrupções na cadeia de abastecimento global e o aumento dos preços da energia quando se encontrar neste fim de semana com outros líderes das maiores economias do mundo.

No sábado, Biden está programado para participar do fórum anual “Grupo dos Vinte”, referindo-se às 20 principais economias que respondem por mais de 80% do produto interno bruto global e 75% do comércio global.

Falando a repórteres a bordo do Força Aérea Um a caminho de Roma, o Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan disse que Biden está programado para realizar uma reunião da cadeia de suprimentos com líderes mundiais. O plano é discutir maneiras pelas quais os governos podem aliviar os pontos de pressão no sistema de comércio global.

“A economia global certamente estará na frente e no centro, já que a pandemia continua afetando a recuperação econômica”, explicou Howard Stover, professor de relações internacionais da Universidade de New Haven. “A forma como os países respondem de forma coordenada ou independente será uma questão importante no G20”, acrescentou.

A cadeia de abastecimento global – já interrompida pela pandemia – continua a suportar o impacto da crescente demanda do consumidor, escassez de mão de obra e atrasos na fabricação no exterior, aumentando os custos de transporte e a inflação.

Michael Froman, vice-presidente e chefe de crescimento estratégico da Mastercard, explicou que os desafios da cadeia de suprimentos global “serão uma iniciativa de destaque na agenda”.

Froman, que serviu como representante comercial do presidente Barack Obama por quatro anos, acrescentou que Biden terá a oportunidade de liderar as discussões sem dividir o palco com o presidente chinês Xi Jinping ou o presidente russo Vladimir Putin, que não estarão presentes.

“Não apenas os Estados Unidos estão de volta à mesa de negociações, mas uma das forças políticas de Biden é lidar com líderes informalmente. Ele se envolveu nesse tipo de discussões informais com líderes ao longo de sua carreira no Senado, bem como com o atual vice-presidente e presidente. A falta de comparecimento Dois outros líderes importantes realmente demonstram que os Estados Unidos estão reafirmando sua liderança e reconfirmando seu engajamento de forma eficaz. “