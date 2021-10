Imprimindo cupons e comendo cisnes: a Coreia do Norte inova em meio a problemas econômicos e alimentares

Uma bandeira norte-coreana está hasteada em um mastro na sede da missão permanente norte-coreana em Genebra em 2 de outubro de 2014. REUTERS / Denis Balibos

SEOUL (Reuters) – A Coreia do Norte é forçada a inovar para lidar com problemas econômicos e escassez de alimentos à medida que o fechamento de fronteiras continua a combater a epidemia, desde imprimir cupons como alternativa em dinheiro até criar cisnes negros decorativos para comer, sugerem os relatórios.

Com a estação da colheita se aproximando, observadores internacionais dizem que a situação econômica e alimentar da Coréia do Norte acabou cheio de perigosHá indícios de aumento do comércio e recebimento de grandes remessas de ajuda humanitária pela China.

A agência de inteligência da Coréia do Sul disse em uma audiência parlamentar a portas fechadas na quinta-feira que o líder norte-coreano Kim Jong Un emitiu ordens exigindo que cada grão de arroz seja assegurado e um esforço total seja feito para o cultivo, disseram legisladores na entrevista coletiva.

No entanto, a agência de espionagem estimou que esta safra poderia ser melhor do que no ano passado devido ao clima ensolarado, e disse que a Coréia do Norte está tomando medidas para reabrir suas fronteiras com a China e a Rússia nos próximos meses, disseram legisladores a repórteres.

A Coreia do Norte há muito sofre com a insegurança alimentar, com observadores dizendo que a má administração da economia foi exacerbada por sanções internacionais sobre suas armas nucleares, desastres naturais e agora a pandemia COVID-19, que levou ao fechamento de fronteiras sem precedentes.

Kim Jong Un confessou a “tensão” A situação alimentar e peço desculpas pelos sacrifícios que os cidadãos tiveram que fazer para evitar a propagação do vírus Corona.

Mas ele também disse que a economia melhorou este ano e a Coréia do Norte rejeitar Um relatório de investigadores da ONU este mês disse que milhares das pessoas mais vulneráveis ​​correm o risco de morrer de fome.

A Coreia do Norte não relatou oficialmente um único caso do coronavírus. Agências da ONU disseram que a Coréia do Norte começou recentemente a permitir a entrada de remessas de ajuda, e os números da China mostram um lento aumento no comércio.

“Carne deliciosa”

De acordo com vários meios de comunicação, citando fontes anônimas na Coreia do Norte, o banco central imprimiu vales em dinheiro no valor de cerca de um dólar devido à escassez de títulos em won norte-coreanos.

Rimjin-gang, um site do Japão administrado por desertores norte-coreanos, mencionado Os cupons estão em circulação pelo menos desde agosto, em parte porque o papel e a tinta da moeda oficial não vêm mais da China.

A NK News, sediada em Seul, disse que a escassez de notas de won pode ter sido exacerbada pela repressão do governo às moedas estrangeiras, especialmente o outrora amplamente utilizado dólar americano e o renminbi chinês, que apoiou os relatórios.

A Reuters não conseguiu confirmar de forma independente o uso dos cupons.

A mídia estatal da Coréia do Norte promoveu esta semana o consumo de carne de cisne negro como uma valiosa fonte de alimento e disse que a criação em uma escala industrial recém-desenvolvida ajudaria a melhorar a vida das pessoas.

“A carne de cisne negro é deliciosa e tem valor medicinal”, disse o jornal Rodong Sinmun, do partido no poder, na segunda-feira.

A pesquisa sobre a criação de pássaros de estimação para alimentação começou no início de 2019, e as autoridades pediram a escolas, fábricas e empresas que cultivassem alimentos e criassem peixes e outros animais para aumentar a autossuficiência, informou o NK News.

“A solução visa abordar o fracasso da agricultura em grande escala em fornecer alimentos adequados para todo o país e as recentes restrições governamentais relacionadas ao COVID-19 que impediram em grande parte alimentos e outras importações desde o início de 2020”, escreveu Colin Zwerko. , repórter analítico sênior da NK News.

(Reportagem de Josh Smith) Edição de Robert Persell

