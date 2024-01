Um antigo mamute peludo deixou um diário em sua presa

Os cientistas têm Eu escrevi uma autobiografia Uma fêmea de mamute lanoso de 14 mil anos foi descoberta através da análise dos produtos químicos encontrados em suas presas.

O estudo descobriu que o animal, apelidado de Elma, nasceu no que hoje é conhecido como Yukon e permaneceu perto de seu local de nascimento por dez anos antes de se mudar centenas de quilômetros a oeste para o centro do Alasca. Lá permaneceu até os 20 anos, quando provavelmente foi abatido por caçadores.

Os cientistas começaram a contar essas histórias antigas observando as camadas de minerais que se acumulavam todos os dias na parte externa das presas de mamute e mastodonte. À medida que os investigadores estudam mais presas, esperam responder a algumas das maiores questões sobre como os enormes mamíferos prosperaram durante centenas de milhares de anos. Eles também estão coletando evidências sobre como mamutes e mastodontes foram extintos no final da Idade do Gelo, talvez com a ajuda dos humanos.

disse Joshua Miller, paleoecologista da Universidade de Cincinnati, que não esteve envolvido no novo estudo, mas fez Corte uma presa de mastodonte Em Indiana. Ele disse que seria necessário observar muitas presas que abrangem milhares de anos.

“Estamos apenas começando a construí-lo e isso é emocionante”, disse o Dr. Miller.

As presas do mamute peludo cresceram de maneira muito semelhante à dos elefantes vivos. Todos os dias, uma fina camada de minerais em forma de cone se acumula em sua ponta.

“Gosto de descrevê-los como casquinhas de sorvete empilhadas umas sobre as outras”, disse Matthew Waller, diretor do Stable Isotope Facility da Universidade do Alasca Fairbanks.

Assim como os anéis das árvores, os cones permaneceram um tanto distintos mesmo depois da morte do animal. Os pesquisadores começaram a analisar esse registro químico na década de 1980, obtendo pistas sobre como funcionavam os jovens mamutes. Desmamados de suas mães Como sua dieta mudou? Com as estações.

Mais recentemente, Wooler e seus colegas descobriram como usar presas de mamute para rastrear onde os animais viveram ao longo de suas vidas. Eles fizeram isso medindo o estrôncio, um elemento encontrado em pequenas quantidades nas plantas que os animais comem. Se um mamute passasse um dia pastando em algum lugar que tivesse muito estrôncio no solo, o cone de minerais que ele cultivasse naquele dia teria um alto nível de estrôncio.