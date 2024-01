Departamento de Saúde de Nova York diz que parteira falsificou registros de vacinas para 1.500 estudantes

Uma parteira de Long Island é acusada de vacinar fraudulentamente mais de 1.000 crianças em idade escolar do estado de Nova York, a maioria delas da área metropolitana da cidade de Nova York, disse o Departamento de Saúde do estado na quarta-feira.

O estado alegou que a parteira Janet Breen falsificou os registros de vacinação de cerca de 1.500 crianças em todo o estado no início do ano letivo de 2019-2020. Brin foi multado em US$ 300 mil e permanentemente proibido de administrar vacinas informadas ao estado, disseram autoridades.

“O Departamento de Saúde do Estado de Nova York leva este caso muito a sério e investigará e usará todas as ferramentas de fiscalização à sua disposição contra aqueles que cometeram tais violações”, disse James McDonald, comissário estadual de saúde, em um comunicado.

Embora o Departamento de Saúde tenha se recusado a especificar quais escolas foram afetadas devido a questões de privacidade, 300 escolas em todo o estado foram notificadas na manhã de quarta-feira – e a maioria dessas crianças são de Long Island, Nova York e do baixo Vale do Hudson, disseram autoridades estaduais de saúde. A maioria dos estudantes afetados da cidade de Nova York estava no Queens e no Brooklyn, disse o estado. Estudantes do condado de Erie – localizado a cerca de 640 quilômetros da clínica de Breen em Long Island – também estavam entre os afetados.

“Ao falsificar intencionalmente os registros de vacinação dos alunos, este profissional de saúde licenciado não apenas colocou em risco a saúde e a segurança de nossas comunidades escolares, mas também minou a confiança do público”, disse Betty Rosa, comissária estadual de educação, em um comunicado.

O estado disse que as difamações incluíam registros de vacinas contra poliomielite, varicela, sarampo, caxumba e rubéola, mas excluíam as vacinas COVID-19. Os alunos devem comprovar que receberam ou estão em processo de recebimento das vacinas faltantes antes de poderem retornar à escola.

As autoridades municipais e estaduais não informaram imediatamente quantas crianças em idade escolar foram afetadas na cidade de Nova York e se frequentavam escolas públicas.

Brin não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A vacinação escolar tem sido um ponto crítico no estado de Nova York nos últimos anos. O estado eliminou isenções religiosas não médicas para as vacinações escolares obrigatórias em 2019, provocando protestos de activistas antivacinas e de alguns pais.

Os pais dos alunos afetados supostamente procuraram e pagaram a Brin para fugir às exigências de vacinação do governo logo após o término das isenções religiosas, de acordo com o Departamento de Saúde.

Breen, que não possuía as aprovações e licenças federais necessárias, também é acusado de dar aos estudantes uma substância oral na forma de “pelotas”, comercializadas indevidamente como alternativas à vacinação.

Breen pagou metade da multa estadual e será perdoada pelos pagamentos restantes se cumprir todos os termos do acordo, que as autoridades estaduais não anunciaram.