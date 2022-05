Apaixonado por jogos ou ocasional, o OnePlus 10R 5G é o MVP que você não pode ignorar!

A OnePlus é uma das marcas de smartphones mais respeitadas do país. Desde a qualidade do hardware usado até a otimização de software sem atrasos e o hype de preço, a marca entende o pulso do mercado indiano e o que as pessoas realmente querem. E por muito tempo, o mercado queria um smartphone que não fosse apenas elegante e moderno, mas também repleto de recursos de jogos até a borda. Devido ao grande burburinho na indústria de jogos para smartphones, há uma enorme demanda por um smartphone para jogos com aparência nítida; É aqui que entra o OnePlus. Recentemente lançado e muito falado sobre o smartphone OnePlus, o OnePlus 10R finalmente chegou à Índia. Olhando para as suas especificações e design, é seguro dizer que o OnePlus 10R 5G é um smartphone gaming excepcional com um design minimalista. Vamos cavar fundo para ver o que torna este smartphone uma fera para jogos.

A tela é uma das primeiras coisas que os gamers procuram em um smartphone gamer. Não apenas a tela deve ser grande o suficiente, mas também deve ter uma taxa de atualização rápida e um tempo de resposta ao toque mais rápido. Nesta frente, o OnePlus 10R 5G surge como o vencedor. O OnePlus 10R possui uma tela FHD+ Fluid AMOLED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120Hz. Além disso, a tela possui uma taxa máxima de resposta ao toque de 1000Hz, o que torna o jogo uma experiência perfeita. Em termos de qualidade de exibição, o smartphone possui uma tela com certificação HDR10+, que oferece cores mais ricas e profundas em todas as plataformas suportadas. Para ajudá-lo a obter sessões de jogo mais longas no OnePlus 10R 5G, a tela de 120Hz pode ser definida entre 120Hz, 90Hz e 60Hz, dependendo do conteúdo que está sendo consumido. A taxa de atualização variável ajuda a conservar a vida útil da bateria, o que resulta em mais horas de jogo.

Os smartphones para jogos carregam um lançador por serem muito chamativos para o jogador médio. As luzes RGB e o design brilhante podem ser preferidos por jogadores profissionais, mas muitos usuários desejam smartphones para jogos com aparência elegante. Esta foi uma área totalmente nova para explorar para o OnePlus. Mas com uma nova linguagem de design mais avançada do que os dispositivos OnePlus R anteriores, o OnePlus 10R leva a filosofia de design do OnePlus para o próximo nível. O design do smartphone é unificado e elegante. A parte traseira apresenta um arranjo de matriz de pontos de nível nano que garante forte resistência à impressão digital, tornando-o ideal para jogos.

O OnePlus 10R possui laterais planas, destacando seu perfil fino de 8,17 mm. Isso fornece uma aderência aprimorada, o que é útil, especialmente durante as longas horas de jogo ao segurar o dispositivo horizontalmente. O smartphone vem em duas cores – Sierra Black e Forest Green. A tela é protegida pelo Corning Gorilla Glass 5.

Chipset MediaTek Dimensity 8100-MAX: Embora o exterior do OnePlus 10R o torne um smartphone para jogos exclusivo, o que o torna um dispositivo para jogos é o interior. Ela é sólida! O smartphone vem com um chipset MediaTek Dimensity 8100-MAX. O chipset 5G Octa-core exclusivo, dedicado e exclusivo oferece velocidades de até 2,85 GHz. Quando se trata de jogos, o MediaTek Dimensity 8100-MAX melhora ainda mais o desempenho dos jogos com um desempenho de GPU de 20% em comparação com o MediaTek Dimensity 8000, juntamente com uma melhoria de 25% na eficiência de energia em comparação com os chips MediaTek Dimensity anteriores. Além disso, o processador MediaTek recebe suporte de IA graças ao MediaTek APU 580, que é um processador de IA dedicado. Isso melhora o desempenho da IA ​​em até 80%.

Sistema de resfriamento passivo 3D: Vários jogadores de smartphones reclamaram do superaquecimento do dispositivo, resultando em uma experiência de jogo medíocre. Mas o OnePlus está levando o jogo a um nível totalmente novo com o 10R, incluindo o sistema de resfriamento passivo 3D. Este é o maior e mais avançado sistema de refrigeração da OnePlus integrado a um smartphone. Esta inclusão de nível de hardware do sistema de refrigeração torna o uso diário mais confortável. Ajuda a manter a calma e aumentar o desempenho com seu chipset MediaTek Dimensity 8100-MAX.



Motor de jogo HyperBoost: Na frente do software, o OnePlus 10R aprimora a experiência de jogo ao incluir o mecanismo de jogo HyperBoost. Este mecanismo de jogo exclusivo desbloqueia recursos de jogos poderosos no OnePlus 10R. Com esse mecanismo, você pode desbloquear o instalador da estrutura do General Performance Adapter (GPA), projetado para oferecer uma experiência de jogo mais estável e responsiva. Esse recurso reduz a flutuação da taxa de quadros ao jogar para uma experiência mais suave. O estabilizador de quadro GPA monitora o desempenho do sistema em tempo real e usa um processador de IA para ajustar a carga entre a CPU e a GPU. Isso ajuda a manter a taxa de quadros durante o jogo.

RAM e armazenamento: Para armazenar muitos jogos e jogá-los sem problemas, o OnePlus 10R possui até 12 GB de RAM LPDDR5 e até 256 GB de armazenamento flash UFS 3.1 de alta velocidade para uma experiência ininterrupta.

Jogos e design à parte, o que realmente torna essa oferta da OnePus única é a experiência de bateria que você terá com ela. O OnePlus 10R vem com o SUPERVOOC Endurance Edition de 150W, que oferece a experiência de carregamento mais rápida disponível no mercado. De acordo com a marca, o SUPERVOOC Endurance Edition de 150W pode aumentar a potência da grande bateria de 4.500mAh do OnePlus 10R de 1-30% em 3 minutos. A tecnologia de carregamento rápido leva apenas 17 minutos para carregar totalmente o dispositivo. Com isso, você realmente não precisa ficar conectado ao carregador de parede por muito mais tempo, especialmente durante os jogos.

O smartphone vem com uma câmera traseira tripla de 50MP na parte traseira e o sensor principal é um sensor Sony IMX766 de 50MP. Isso é apoiado por uma câmera ultra grande angular de 8 MP com um campo de visão de 119 graus e uma câmera macro dedicada de 2 MP para fotos em close-up. Na frente, há uma câmera selfie de 16MP. A câmera possui recursos interessantes, como Nightscape, Super Macro e UltraShot HDR. Pode gravar vídeo 4K a 30fps e vídeo 1080p a 30/60fps. Para desbloquear o dispositivo, ele possui um sensor de impressão digital na tela. Com o OxygenOS 12.1 integrado, o OnePlus 10R oferece uma experiência Android limpa que permite que você tenha recursos centrados no trabalho, descanso e diversão. De acordo com o OnePlus, o OnePlus 10R receberá três grandes atualizações do Android e quatro anos de atualizações de segurança.

Portanto, se você deseja um dispositivo OnePlus mais avançado quando se trata de jogos e parece incrível, leve seu OnePlus 10R para casa hoje. O smartphone está disponível na Amazon India e OnePlus.in.

