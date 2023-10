O exército israelense diz à ONU que todos os 1,1 milhão de residentes do norte de Gaza devem evacuar o sul dentro de 24 horas

Nações Unidas – Enquanto continua a lançar os seus contínuos ataques aéreos na Faixa de Gaza Após os ataques repentinos do HamasOs militares israelitas informaram as Nações Unidas na noite de quinta-feira que todos os residentes no norte de Gaza devem evacuar o sul quase imediatamente.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse à CBS News que os oficiais de ligação militar israelense informaram a ONU antes da meia-noite, horário local, de quinta-feira, que todos os residentes ao norte do Vale de Gaza deveriam ser “transferidos para o sul de Gaza nas próximas 24 horas”. “

Segundo as Nações Unidas, cerca de 1,1. Um milhão de pessoas vivem no norte de Gaza.

Dujarric disse que as Nações Unidas “consideram impossível que tal movimento ocorra sem consequências humanitárias devastadoras” e que “pede veementemente o cancelamento de qualquer ordem deste tipo, se for confirmada, para evitar o que poderia transformar o que já é uma tragédia”. em um desastre catastrófico”. Situação.”

O embaixador de Israel nas Nações Unidas, Gilad Erdan, disse que a resposta da ONU “ao alerta precoce emitido por Israel aos residentes de Gaza” foi “vergonhosa” e ignorou a brutalidade do ataque a Israel.

Sexta-feira, horário local da IDF Centenas de milhares de residentes da Cidade de Gaza foram ordenados Mover-se para o sul, para a Faixa de Gaza, para sua “segurança”.

Em resposta, o Hamas apelou aos palestinianos para que permanecessem nas suas casas, segundo a Associated Press.

A Associated Press citou Enas Hamdan, funcionário da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos na Cidade de Gaza, dizendo: “Isto é um caos. Ninguém sabe o que fazer.”

De acordo com Últimos números Das Nações Unidas Pelo menos 338.000 habitantes de Gaza foram deslocados desde que o Hamas invadiu o sul de Israel em 7 de Outubro, levando Israel a lançar ataques aéreos retaliatórios contra Gaza.

Cerca de 300 mil soldados israelitas estão reunidos fora das fronteiras da Faixa de Gaza. O porta-voz internacional das Forças de Defesa de Israel, tenente-coronel Jonathan Conricus, não disse explicitamente na quarta-feira que Israel estava se preparando para um ataque terrestre a Gaza, mas observou que as forças, juntamente com tanques, veículos blindados e outras artilharias, estavam “fazendo preparativos para o próxima fase da ofensiva.” “A guerra que virá quando for o momento certo e adequado aos nossos propósitos.”

Autoridades israelenses disseram na quinta-feira que pelo menos 1.300 pessoas foram mortas na invasão do Hamas e pelo menos 2.800 outras ficaram feridas.

Pelo menos 1.537 Residentes de Gaza Os contra-ataques israelenses mataram, incluindo 500 crianças, e outras 6.600 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

Desde a invasão do Hamas, Israel impôs um bloqueio total a Gaza, não permitindo a entrada de alimentos, água, gás, medicamentos ou electricidade, colocando a região à beira de uma crise humanitária.

—Jordan Freeman contribuiu para este relatório.

