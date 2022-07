Twitter reage à escolha de Funny Girl de Lea Michele

Foto: Astrid Stuarts/Getty Images for Alice + Olivia

A partir de hoje, a história da cultura popular americana será dividida em duas partes: Antes Lea Michele Foi lançado na Broadway garota engraçada reviver e depois. Na segunda-feira, a produção da Broadway anunciou que a ex-Glick substituirá Penny Feldstein como Fanny Price, enviando uma onda de curtidas no Twitter. alegre Memes e tomadas quentes.

Lea Michele fez campanha para o papel-título garota engraçada Durante anos, desde então Ela cantou “Não chove no meu desfile” No final da primeira temporada no meio da temporada alegre em 2009. Até sua personagem no programa, Rachel Berry, acabou estrelando um renascimento do musical na Broadway, e quando Michelle postou o anúncio do elenco em InstagramEla escreveu: “Um sonho que se torna realidade é um eufemismo”. Mas a escolha inevitável de Michelle rapidamente dividiu a internet em diferentes campos: aqueles que gostam, aqueles que gostam de um bom meme e aqueles que o veem como mais uma evidência de que o abolicionismo é um mito.

Quando foi anunciado pela primeira vez que Feldstein interpretaria Fanny Price na Broadway, Lea Michele é tendência no Twitter Como as pessoas imaginam, ela a mudou de perder o papel. Agora, apenas alguns meses depois, Feldstein anunciou no domingo que está deixando garota engraçada Reviva antes do previsto, escreva Instagram Essa “produção decidiu levar o show em uma direção diferente”. Menos de 24 horas depois, Michelle conseguiu a festa. Drama. Não só isso, mas a estrela de Feldstein, Jane Lynchque é mais conhecido por interpretar a treinadora Sue Sylvester alegre Na frente de Michelle por seis temporadas, ela também anunciou que deixaria o programa um dia antes de Michelle estrear em 6 de setembro e não no final do mês, como anunciado anteriormente. É realmente um episódio de alegre ganham vida.

Jane Lynch deixa Funny Girl no dia em que Lea Michele se junta para que ela possa comprar ingressos e sair no meio do caminho

pic.twitter.com/OFp4PEliry esquiar (shyingflutters) 11 de julho de 2022

Jane Lynch saindo no dia em que Lea Michele está programada para começar é o ícone mais incrível de Sylvester Sue que eu já vi – Kylie (@KyleighMM_) 11 de julho de 2022

Quanto aos que não se interessam por Michel ou drama teatral, estão aqui apenas pelas piadas. Lea Michele fez um pacto com o diabo para que você pudesse participar garota engraçada Na Broadway… ela é como Ariel, mas em vez de trocar sua voz, ela trocou a habilidade de ler” Incorporar tweet. (Quem se lembra “Lea Michele não sabe ler“A teoria da conspiração de 2018?)

Lea Michele fez um pacto com o diabo para estar em Funny Girl na Broadway… Ela é como Ariel mas ao invés de trocar sua voz, ela troca a habilidade de ler – Freya (@freyabwg) 11 de julho de 2022

Lea Michele aparece em sua primeira performance em Funny Girl pic.twitter.com/Q5oFxHulQz – Sam Stryker (@sbstryker) 11 de julho de 2022

Lisa Minnelli superou o sonho não realizado de Lea Michele de interpretar Fanny Price em Funny Girl. A estrela de “Glee”, que era mais conhecida por sua vala no original, finalmente terá a chance de fazer um revival da Broadway em setembro. – LizaMinelliOutlives (@LiZaOutlives) 11 de julho de 2022

ATENÇÃO A TODOS: Seu desejo por Lea Michele acabou de se tornar realidade, um evento que lançará o universo em um caos irreversível. Aviões cairão do céu. Os pássaros ficarão cegos. Os mortos aparecerão. Por favor, abrace seus entes queridos e faça as pazes com Deus enquanto puder Tom Zohar 11 de julho de 2022

Enquanto isso, outros expressaram sua decepção Que Michelle parece ter saído ilesa de relatos de comportamento tóxico no grupo. Em 2020, algumas Michelle alegre As co-estrelas falaram sobre o suposto comportamento abusivo que experimentaram no set do programa de música. Samantha Ware, que apareceu na temporada final, acusou Michel de fazer “meu primeiro show na TV um verdadeiro inferno” no Twitter. “Acho que você disse a todos que, se tivesse a chance, ‘voaria’ em uma peruca!” Entre outras microagressões chocantes que me fizeram questionar uma carreira em Hollywood. Michelle emitiu um pedido de desculpas na época, dizendo que, embora não se lembre desses comentários, “claramente agi de maneira que magoou os outros”. Heather Morris, que também estrelou alegre, admitiu que era “desagradável trabalhar com Michelle”. Michelle também foi chamada antes Geraldo Canonicoque trabalhou com ela como substituta em Despertar da primavera.

Michelle ficou fora dos holofotes após uma onda de alegações de comportamento tóxico, retornando recentemente aos holofotes para comemorar seu aniversário de estreia. despertar da primavera. Agora alguns Ligar Convide-a para voltar à Broadway e pergunte se Você já mudou. Cerca de uma hora depois que a seleção de Michelle foi anunciada, porcelana Expressando sua mágoa e indignação com a situação, ela escreveu no Twitter: “Sim, estou online hoje. Sim, vejo todos vocês. Sim, eu me importo. Sim, estou afetada. Sim, sou humana. Sim, estou Sim, eu fui abusado Sim, meus sonhos foram contaminados Sim, a Broadway endossa a brancura Sim, Hollywood faz o mesmo Sim, o silêncio é cumplicidade Sim, eu sou barulhento Sim, eu vou fazer isso de novo. “

Sim, estou online hoje. Sim, vejo todos vocês. Sim, eu me importo. Sim, eu sou afetado. Sim, eu sou humano. Sim, eu sou negro. Sim, fui abusado. Sim, meus sonhos estavam contaminados. Sim, a Broadway apoia a brancura. Sim, Hollywood faz o mesmo. Sim, o silêncio é cumplicidade. Sim, eu sou alto. Sim, farei isso novamente. – Sammie (@Sammie_Ware) 11 de julho de 2022

Lea Michele está aqui para provar que você pode cancelar sua conta do twitter ponto com e ainda realizar seus sonhos. Mulher branca icônica e corajosa! – Carrie Whitmer 🦇 (@carriesnotscary) 11 de julho de 2022

Os produtores de Funny Girl depois que decidiram ir com Lea Michele pic.twitter.com/mHMSh7ihgp – m (grandes) 11 de julho de 2022