Thor: Love and Thunder Os espectadores da Marvel são convidados a adicionar um aviso sobre a história do câncer

Os cinéfilos emitem avisos diretos para aqueles que planejam assistir Thor: Amor e Trovãoe criticando a decisão da Marvel de não incluí-lo no início do filme.

O novo filme é uma continuação do filme de 2017 Aluguel de motocicletasÉ estrelado por Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Natalie Portman.

Portman retorna à franquia pela primeira vez desde 2014 Thor: O Mundo ObscuroCom o diretor Taika Waititi, sua personagem, Dra. Jane Foster, recebeu um papel de destaque.

*Seguindo spoilers – você foi avisado*

No filme, é revelado que Jane está com câncer no estágio 4 e, em uma cena, ela é mostrada recebendo quimioterapia.

Quem assistiu ao filme desde seu lançamento na quinta-feira (7 de julho) está alertando seus seguidores no Twitter para o fato de que cenas com os tratamentos de Jane podem interessar a quem já experimentou ou conhece alguém que passou por isso. .

“Se você planeja ver Thor: Amor e Trovão Ser alérgico ao câncer/tratamento do câncer é um tema muito comum e condutor de enredo no filme, alertou um espectador, acrescentando: “Prepare-se e cuide de si mesmo se precisar”.

Outro espectador disse: Não há spoilers Thor: Amor e Trovão Deveria ter acionado um aviso sobre a fotografia do câncer e o fato de que não sabíamos que entrar nisso é horrível”.

Outro acrescentou: “Se você tiver gatilhos médicos ou câncer, farei uma pesquisa leve no Google antes de decidir vê-lo ou não”. Foi mencionado muitas vezes desde que este filme foi anunciado, mas as cenas de câncer ainda são fortemente influenciadas. Preparem-se, se perderem alguém para o câncer.”

Natalie Portman e Chris Hemsworth em Thor: Amor e Trovão (Estúdios Marvel)

No entanto, alguns elogiaram o filme por seu retrato de uma pessoa com câncer, com uma pessoa escrevendo: “A história de Jane Foster teve uma ressonância emocional insana para mim. Minha mãe e meu melhor amigo lutaram contra o câncer há dois anos. O desejo de Thor de proteger Jane e a luta de Jane para continuar lutando me afligiu.” Realmente em casa. Acho que todos precisávamos ouvir uma história como essa.

Outro filme lançado esta semana sobre o qual as pessoas estão alertando os espectadores em potencial é um novo documentário da Netflix garota da fotoQue Muitos o descrevem como “aterrorizante” e “a coisa mais assustadora de todos os tempos”..

Thor: Amor e Trovão Nos cinemas agora, você pode ler independenteJulgando o filme por aqui.

Os fãs do MCU estão reclamando que o novo filme Eu abri uma grande escotilha de enredo Para a série de filmes. No entanto, eles ficaram muito animados para apresentar um ator muito inesperado à franquia. Na cena pós-créditos do filme.