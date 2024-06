Turnbull colocado na lista de lesionados, Mercado ocupará o quinto lugar na escalação – NBC Sports Philadelphia

Existem inúmeras razões pelas quais os Phillies chegaram ao ponto intermediário matemático da temporada na noite de quinta-feira com o melhor recorde no beisebol, mas nenhuma é mais importante do que a saúde de sua escalação.

Eles usaram apenas seis entradas diferentes desde o Dia de Abertura, o que é incomum.

Ops. Atualização: na próxima semana, serão sete.

O destro Spencer Turnbull, que durou apenas três entradas em Detroit na quarta-feira, foi colocado na lista de lesionados de 15 dias devido a uma distensão lateral direita. Ele deverá ficar fora de ação por seis a oito semanas. Ele estava começando no lugar do destro Taijuan Walker (dedo indicador direito).

O técnico Rob Thompson disse antes do jogo de quinta-feira contra os Marlins no Citizens Bank Park que Michael Mercado, de 25 anos, que lançou uma entrada sem gols contra os Tigers após ser chamado de volta da Divisão III Lehigh Valley, ocupará o quinto lugar no time titular. Ele provavelmente fará sua primeira estreia na liga principal na terça-feira, contra os Cubs, no Wrigley Field.

Enquanto isso, o apaziguador Yunior Marte foi chamado de volta de Lehigh Valley para substituir Turnbull no elenco.

Este desenvolvimento é mais uma prova do velho ditado de que uma equipa nunca pode ter demasiados jogadores. Durante grande parte da temporada houve um debate público sobre se Walker ou Turnbull deveriam ser o quinto jogador a começar, especialmente depois que Turnbull abriu a temporada com um recorde de 2-0 e 1,78 enquanto Walker se recuperava de dores no ombro.

Perder ambos em uma semana significa entregar a bola para um defensor direito inexperiente e torcer pelo melhor.

Ao mesmo tempo, os Phillies estão batendo na madeira quando percebem que seus quatro primeiros titulares – Zach Wheeler, Aaron Nola, Ranger Suarez, Sanchez – não perderam uma entrada durante toda a temporada.

Mercado teve média de 1,71 pontos conquistados pelo Ironpigs em 14 jogos, 10 deles como titular. Ele também registrou 44 eliminações em 47,1 entradas, permitindo apenas 31 rebatidas. Há outro motivo para suspeitar que ele possa não estar bem. Ele é um dos três arremessadores do elenco ativo da Filadélfia que foram adquiridos do Tampa Bay Rays e os outros dois, Christopher Sanchez e Jose Alvarado, se destacaram nesta temporada.

“(Mercado) tem um braço excelente. Ele tem muita força. Ele corre muito bem a bola e rebate. A entrada que ele lançou (em sua estreia na liga principal) em Detroit foi muito tranquila. Gostei da forma como a bola veio “, disse Thompson. “Sua mão e a maneira como ele atacava os rebatedores e desferia golpes.”

O dirigente acrescentou que não espera que os limites do seu estádio sejam restringidos.

Thompson acrescentou que não há cronograma para o retorno de Walker. Ele dizia constantemente que precisava estar saudável o suficiente para lançar a bola com eficácia.

Quando questionado sobre a profundidade que resta para Mercado, o técnico mencionou os arremessadores destros Tyler Phillips (7-3, 5,02) e David Buchanan (4-3, 5,19).

“É um ano longo e você pode ver tudo isso na liga. Há muitos arremessadores caindo”, disse ele. “Muitos jogadores de posição também. É difícil ou difícil cento e sessenta e dois. Então você precisa ter profundidade e nosso front office fez um ótimo trabalho para que isso acontecesse. Só temos que seguir em frente.”

