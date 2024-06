Crosby, MacKinnon e McDavid entre os 6 melhores jogadores do Canadá no confronto entre 4 nações em 2025

Sidney Crosby do Pittsburgh Penguins, Nathan MacKinnon do Colorado Avalanche e Connor McDavid do Edmonton Oilers estão entre os primeiros seis jogadores nomeados para a seleção canadense para o confronto das 4 Nações de 2025 na sexta-feira.

Canadá, Estados Unidos, Suécia e Finlândia jogarão o torneio programado para 12 a 20 de fevereiro no TD Garden em Boston e no Bell Centre em Montreal.

Eles serão acompanhados pelo defensor do Avalanche, Cale Makar, e pelos atacantes Brad Marchand (Boston Bruins) e Brayden Point (Tampa Bay Lightning). O restante do elenco, que será composto por 23 jogadores da NHL (20 patinadores e três goleiros), será nomeado ainda este ano.

Crosby liderou a tabela de pontuação dos Penguins com 94 pontos (42 gols, 52 assistências) em 82 jogos. Esta foi a 19ª temporada em que o atacante de 36 anos teve média de pelo menos um ponto por jogo, igualando o recorde de Wayne Gretzky como o jogador com maior pontuação na história da NHL.

Tricampeão da Stanley Cup (2009, 2016, 2017), Crosby ocupa o 10º lugar de todos os tempos, com 1.596 pontos (592 gols, 1.004 assistências) em 1.272 jogos desde que foi selecionado pelos Penguins com a escolha geral nº 1 da NHL de 2005. Rascunho. Entre seus elogios, o nativo de Cole Harbour, Nova Escócia, ganhou o Troféu Hart como Jogador Mais Valioso da NHL duas vezes (2006-07, 2013-14) e o Troféu Art Ross como líder de pontuação da liga duas vezes (2006-07, 2013). -14) e o Troféu Conn Smythe como MVP dos Playoffs da Stanley Cup duas vezes (2016, 2017).

MacKinnon terminou em segundo lugar na NHL nesta temporada com 140 pontos (51 gols, 89 assistências) em 82 jogos, ganhando o Hart Trophy e o Ted Lindsay Award, concedido ao melhor jogador votado pelos membros da NHL Players Association. O atacante de 28 anos, natural de Halifax, na Nova Escócia, também somou 14 pontos (quatro gols, 10 assistências) em 11 jogos dos playoffs.

Desde que foi selecionado pelo Avalanche com a escolha número 1 no Draft da NHL de 2013, MacKinnon somou 899 pontos (335 gols, 564 assistências) em 791 jogos da temporada regular e 114 pontos (48 gols, 66 assistências) em 88 jogos dos playoffs. . . Isso inclui 24 pontos (13 gols, 11 assistências) em 20 jogos para ajudar o Avalanche a vencer a Copa Stanley em 2022.

McDavid empatou a liderança da NHL com 100 assistências com Nikita Kucherov, do Lightning; Eles são os primeiros jogadores a conseguir pelo menos 100 assistências em uma temporada desde Gretzky (122) em 1990-1991. McDavid terminou em terceiro lugar na liga com 132 pontos, marcando a sétima vez em nove temporadas da NHL que alcançou 100 pontos.

O jogador de 27 anos de Richmond Hill, Ontário, também liderou a NHL com 42 pontos (oito gols, 34 assistências) em 25 jogos dos playoffs para ajudar os Oilers a chegar à final da Stanley Cup pela primeira vez desde 2006. Ele se tornou o sexto jogador ganha o Troféu Conn Smythe como o melhor jogador nos playoffs de um time perdedor. As 34 assistências de McDavid foram o maior número de um jogador em uma única sequência de playoffs, e o maior número de pontos desde que Mario Lemieux marcou 44 pontos (16 gols, 28 assistências) em 23 jogos pelos Penguins em 1991.

Desde que foi selecionado pelos Oilers com a escolha número 1 no Draft da NHL de 2015, McDavid somou 982 pontos (335 gols, 647 assistências) em 645 jogos da temporada regular e 117 pontos (37 gols, 80 assistências) em 74 jogos dos playoffs. Ele ganhou o Hart Trophy três vezes (2016-17, 2020-21, 2022-23) e é finalista do prêmio nesta temporada.

Makar ficou em segundo lugar entre os defensores da NHL com 90 pontos (21 gols, 69 assistências) em 77 jogos nesta temporada, e fez 15 pontos (cinco gols, 10 assistências) em 11 jogos dos playoffs.

O jogador de 25 anos, nascido em Calgary, foi finalista do Norris Trophy como o melhor defensor da NHL pela quarta temporada consecutiva; Ele ganhou o prêmio em 2021-22, na mesma temporada em que também ganhou o Troféu Conn Smythe como MVP dos playoffs quando o Avalanche venceu a Copa Stanley. Seus 29 pontos (oito gols, 21 assistências) em 20 jogos lideraram a pós-temporada e estabeleceram um recorde para a defesa do Avalanche/Quebec Nordiques.

Makar foi selecionado pelo Avalanche na primeira rodada (nº 4) do Draft da NHL 2017, onde registrou 336 pontos (86 gols, 250 assistências) em 315 jogos da temporada regular e 80 pontos (21 gols, 59 assistências) em 72. jogos de playoffs.

Em sua primeira temporada como capitão do Boston Bruins, Marchand terminou em segundo lugar no time com 67 pontos (29 gols, 38 assistências) em 82 jogos da temporada regular e fez 10 pontos (três gols, sete assistências) em 11 jogos dos playoffs.

O atacante de 36 anos, nascido em Halifax, Nova Escócia, tem 929 pontos (401 gols, 528 assistências) em 1.029 jogos da temporada regular e 138 pontos (56 gols, 82 assistências) em 157 jogos dos playoffs. Isso inclui 19 pontos (11 gols, oito assistências) em 25 jogos para ajudar os Bruins a vencer a Stanley Cup em 2011. Boston o selecionou na terceira rodada (nº 71) do Draft da NHL de 2006.

Point ocupa o segundo lugar no Lightning com 90 pontos (46 gols, 44 assistências) em 81 jogos da temporada regular e tem cinco pontos (dois gols, três assistências) em cinco jogos dos playoffs.

O nativo de Calgary, de 28 anos, foi selecionado pelo Lightning na terceira rodada (nº 79) do Draft da NHL de 2014 e tem 553 pontos (264 gols, 289 assistências) em 580 jogos da temporada regular e 87 pontos (42 gols). , 45 assistências). Isso inclui um total de 56 pontos (28 gols, 28 assistências) em 46 jogos para ajudar os Lights a vencer a Copa Stanley em 2020 e 2021.

Don Sweeney, do Boston Bruins, é o gerente geral do Canadá, e John Cooper, do Tampa Bay Lightning, será o técnico.

O Canadá enfrentará a Suécia no Bell Centre em 12 de fevereiro, os Estados Unidos no Bell Centre em 15 de fevereiro e a Finlândia no TD Garden em 17 de fevereiro.