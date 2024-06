A seleção de Matas Bozlis pelos Bulls continua no movimento juvenil – NBC Sports Chicago

Enviado pelo Agente Nacional de Seguros Jeff Vukovich

Os Bulls não selecionaram Cooper-Flagg na quarta-feira.

Mas aumentaram a sua capacidade de se colocarem em posição de o fazer. E ao selecionar Matas Pozlis com a 11ª escolha na primeira rodada do draft de dois dias da NBA, eles continuaram a potencial reconstrução que a gestão poderia empreender como uma re-ferramenta que começou com a troca de Alex Caruso na semana passada por Josh Guede.

Não se engane: Zach LaVine não está apenas disponível para negociação, os Bulls também estão abertos para negócios. E com a crescente agitação de que DeMar DeRozan estará em outro lugar na próxima temporada, seja por meio de sinalização, comércio ou simplesmente entrando em uma agência livre irrestrita, competitividade não é mais a palavra da moda.

É Cooper.

Os Bulls precisam terminar entre os 10 últimos na próxima temporada para manter a escolha protegida do primeiro turno que devem ao San Antonio Spurs em seu acordo de assinatura e troca com DeRozan a partir de agosto de 2021. Este é o mês em que Arturas Karnišovas e seu a equipe remodelou os Bulls com uma visão que liderou a conferência Leste até que o joelho esquerdo de Lonzo Ball exigiu a primeira de várias cirurgias.

A gestão, já tendo passado por uma reconstrução centrada em Lauri Markkanen e Wendell Carter Jr. e outros que herdei na contratação, tentaram permanecer competitivos após uma temporada de playoffs. Em vez disso, os Bulls não conseguiram sair do torneio Play In em duas temporadas consecutivas.

E agora, com a adição de uma guarda dinâmica com vantagem em Jedi, o recrutamento de um jovem de 19 anos em Matas Pozlis e todos os sinais apontando para a recontratação de Patrick Williams pelos Bulls em agência livre restrita, um movimento juvenil poderia estar em balanço total.

Os Bulls gostaram de Ron Holland II, segundo fontes, que foi para o Detroit Pistons com a quinta escolha geral. Mas era amplamente esperado que Buzelis tivesse partido até a 11ª hora do Bullssim Ele escolhe.

Na verdade, depois de conversar para subir no draft com Donovan Clingan como alvo potencial ou voltar com outro garoto local, Terrence Shannon Jr., como uma possibilidade, os Bulls esperavam que alguém de alto nível em seu draft estivesse disponível em o 11º lugar.

Essa pessoa é Buzelis, um atacante de 1,80 metro que nasceu e foi criado em Chicago, jogou pelo Hinsdale Central por um ano e jogou pelo time G League Ignite na temporada passada.

Buzelis conversou com a NBC Sports Chicago em março sobre hipoteticamente jogar pelo Bulls.

“Eu me sentiria bem com isso”, disse ele na época. “Campeão da cidade natal! Seria divertido jogar pelo Chicago. Eu costumava assisti-los quando era mais jovem, assistindo Derrick Rose jogar. Seria uma experiência de drogas. … Íamos aos jogos com frequência quando os Grizzlies jogavam porque um dos clientes do meu pai, com quem trabalha, joga no Grizzlies.

O guarda do Providence, Devin Carter, há muito ligado aos Bulls, estava disponível. Como se espera que ele esteja mais engajado do que Buzelis, é outro sinal de que os Bulls estão jogando um jogo longo aqui.

“Estou pronto para trabalhar”, disse Buzelis à Rádio ESPN.

Haverá grandes oportunidades no que de repente se tornou um movimento juvenil com Coby White, Ayo Dosunmu, Dalen Terry e Julian Phillips também na lista.

