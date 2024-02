O membro do Hall da Fama da WWE, Eric Bischoff, está sem palavras sobre o processo de Vince McMahon

Eric Bischoff disse que há muitas pessoas inocentes afetadas pelo processo, incluindo amigos próximos e familiares da vítima, bem como a família de Vince McMahon, incluindo seu filho Shane, sua filha Stephanie e sua esposa Linda. Ele disse que isso inclui também quem trabalha na empresa e não tem nada a ver com essas acusações. Ele até disse que teve um momento fugaz se perguntando se era hora de se afastar do negócio do wrestling.

“São pessoas que conheci e com quem trabalhei e vejo como tratam os outros e têm que aguentar isso também. E as pessoas que trabalham lá, tem muita gente… “As pessoas lá, que trabalham duro todos os dias e são bons familiares, pessoas honestas que contribuem para a comunidade e ajudam os outros. “Quero dizer, as pessoas realmente boas que conheço pessoalmente foram afetadas por isso.”

Bischoff e o apresentador Conrad Thompson discutiram a ideia de o nome “McMahon” ser apagado da história da WWE, bem como os netos de McMahon terem que ir para a escola e lidar com as consequências do processo. Bischoff mencionou que o filho de Shane McMahon, Declan, é calouro na faculdade. Ele disse que terá que ir para a escola sabendo que muitos de seus colegas leram os detalhes horríveis do processo.

“Como você reage a isso? Como o jovem reage a isso?” Ele disse. “E as netas, assim como o nome ‘McMahon’, estarão lá em cima com Chris Benoit na mente de muitas pessoas. Ele será um nome para não mencionar, do jeito que as coisas estão neste momento.” “.