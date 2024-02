Trump traz o ‘fator medo’ para a diplomacia

O Senado aprova um projeto de lei de ajuda externa para apoiar a Ucrânia, Israel e Gaza O Senado aprovou um projeto de lei bipartidário de ajuda externa que inclui dinheiro para Israel, Gaza e Ucrânia, mas não inclui disposições de segurança para a fronteira sul dos EUA.

WASHINGTON – O presidente da Câmara de Relações Exteriores, Mike McCaul, R-Texas, descreveu na sexta-feira um plano de jogo para proteger as alianças estrangeiras dos Estados Unidos se o ex-presidente Donald Trump vencer em novembro.

“Estamos voltando ao antigo manual que seguimos na administração anterior… trazendo pessoas como eu ou (a senadora republicana da Carolina do Sul) Lindsey Graham”, disse ele aos repórteres durante um café da manhã oferecido pelo The Christian Science Monitor. Ouvido para ter certeza de que ele não é desonesto.

No fim de semana passado, Trump consternou os aliados internacionais quando disse num comício de campanha que iria “encorajar” a Rússia a “fazer o que quiserem” se os aliados da Organização do Tratado Norte-Americano não pagassem o suficiente pelas capacidades de defesa colectiva. Os comentários geraram reação imediata de líderes estrangeiros, membros do Congresso de ambos os partidos e do presidente Joe Biden, que disse que os comentários eram “antiamericanos” e “perigosos”, embora muitos republicanos discordassem das preocupações com os gastos e os defendessem. Os conselheiros de Trump argumentaram que ele realmente não quis dizer isso.

McCaul é um falcão da defesa que defende regularmente o envolvimento contínuo da América no cenário mundial, em contraste com a ala cada vez mais isolacionista do seu partido, muitas vezes personificada por Trump.

Mas ele disse que a abordagem agressiva do ex-presidente não era necessariamente uma coisa ruim: o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que era um “ponto válido” que mais países precisavam pagar dinheiro para o fundo de defesa e Espera-se que mais de metade dos Estados-Membros atinjam esta meta este ano.

“Há um fator de medo, há um fator de imprevisibilidade com Trump”, disse McCaul. “Você não sabe o que ele fará.”

Donald Trump pressiona Congresso sobre ajuda à Ucrânia

A interferência dos EUA nos assuntos internacionais está sob escrutínio enquanto o presidente russo, Vladimir Putin, continua a travar guerra na Ucrânia e enquanto o Congresso considera enviar ajuda adicional ao país.

O potencial candidato republicano à presidência exerce enorme influência sobre o Partido Republicano em meio ao debate e está ativamente envolvido na influência de políticas.

Trump opôs-se publicamente ao financiamento adicional para a Ucrânia, propondo recentemente que a ajuda fosse aprovada apenas como um empréstimo, em vez de dinheiro – embora grande parte do financiamento destinado à Ucrânia no pacote de ajuda externa fosse, na verdade, destinado a contratantes do governo dos EUA, em vez de ser enviado para o estrangeiro. . .

As repercussões têm sido claras: grande parte da conferência republicana também se opõe à ajuda adicional à Ucrânia. O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse que sua câmara não votaria o pacote de ajuda aprovado pelo Senado sem disposições relacionadas às fronteiras. Os democratas e vários membros moderados estão a explorar soluções potenciais para acelerar rapidamente a ajuda que a Ucrânia diz ser urgentemente necessária.

McCaul – um forte defensor de ajuda adicional à Ucrânia – disse que discutiu mudanças no pacote com Johnson, incluindo a adição de uma disposição que imporia sanções à Ucrânia. Confisco de ativos russos congelados em bancos ocidentais Fazendo da ajuda um empréstimo, como sugeriu Trump.

McCaul disse que se isso seria suficiente para influenciar Trump “se resume a: quem está em seu ouvido?”