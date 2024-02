Harris nega a visão de mundo de Trump e diz que os Estados Unidos não desistirão de defender a Ucrânia

MUNIQUE (AP) – A vice-presidente Kamala Harris alertou na sexta-feira sobre os perigos do crescente autoritarismo e isolacionismo em uma rejeição não tão velada da política de… A visão de mundo de Donald Trump E ameaças de recuar Garantias de segurança da OTAN Se ele retornar à Casa Branca.

conversar Conferência de Segurança de MuniqueHarris ofereceu uma ampla defesa da abordagem da administração Biden aos desafios globais, especialmente ao liderar o apoio internacional a ela A Ucrânia está em guerra com a Rússia. Os seus comentários foram feitos num momento em que a Ucrânia corre o risco de perder o apoio dos EUA nesta questão. O desequilíbrio nas posições do Congresso e de Trump E muitos de seus apoiadores.

Em meio a uma atmosfera de profunda ansiedade na conferência, que incluiu a notícia de sua morte na prisão na sexta-feira Líder da oposição russa Alexei NavalnyHarris disse que os Estados Unidos não desistirão de apoiar a democracia e o pluralismo, bem como de defender as regras e normas internacionais contra tentativas de subvertê-las.

“Isolamento não é isolamento”, disse ela. Na verdade, à medida que a América se isolava, as ameaças aumentavam. Nestes tempos de incerteza, é evidente que a América não pode recuar. A América deve permanecer forte pela democracia. Devemos defender as regras e normas internacionais e devemos estar ao lado dos nossos aliados.”

“No entanto, há alguns nos Estados Unidos que discordam desta opinião”, acrescentou ela. Ele acrescentou: “Eles indicam que é do interesse do povo americano isolar-nos do mundo, desprezar os entendimentos comuns entre as nações, abraçar ditadores e adotar métodos repressivos, e abandonar os nossos compromissos com os nossos aliados em favor de medidas unilaterais. Ação.”

“Deixe-me ser claro: esta visão de mundo é perigosa, desestabilizadora e verdadeiramente míope”, disse Harris, sem mencionar o nome de Trump. Esta visão enfraqueceria a América, minaria a estabilidade global e minaria a prosperidade global. Portanto, o presidente Biden e eu rejeitamos esta opinião.”

Anteriormente, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, fez uma avaliação dura e sombria do estado actual do mundo, expressando não só o seu pesar pela guerra na Ucrânia, mas também A situação atual em Gazauma vez que Israel parece estar a preparar-se para lançar uma operação em grande escala contra o Hamas em A cidade de Rafah, no sul.

“É claro que o nosso mundo está em sérios apuros”, disse Guterres. “A governação global na sua forma actual está a consolidar divisões e a alimentar o descontentamento.”

“Hoje vemos países fazendo o que querem, sem responsabilização. A impunidade parece ser o nome do jogo”, disse ele, referindo-se em particular à guerra na Ucrânia.

Harris expressou muitas das mesmas preocupações e seus comentários foram repletos de duras críticas a Trump e seus aliados. No início deste mês, Trump causou arrepios em toda a Europa quando disse que não iria em defesa dos aliados da NATO que não cumprissem os compromissos de gastos com defesa.

“O compromisso sagrado da administração Biden com a OTAN permanece firme”, disse Harris.

Ele acrescentou: “Imagine se a América virasse as costas à Ucrânia, abandonasse os nossos aliados da NATO e abandonasse as nossas obrigações ao abrigo do tratado. Imagine se tolerássemos (o presidente russo Vladimir) Putin, e muito menos o encorajássemos.”