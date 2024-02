Trump chama o comentário de Putin de que prefere Biden a Trump de “grande elogio”

A resposta do ex-presidente Donald Trump ao presidente russo Vladimir Putin dizendo que prefere o presidente Joe Biden a Trump porque Biden é “mais experiente” e “mais previsível” é um “grande elogio”.

“Na verdade, o presidente russo, Putin, acabou de me dar um grande elogio”, disse Trump durante um comício de campanha em North Charleston, Carolina do Sul, na quarta-feira.

Ele continuou: “Ele apenas disse que preferia Joe Biden como presidente do que Trump”. “Isso é um elogio. Muitas pessoas disseram: 'Oh, meu Deus, isso é uma pena'. Não, não, isso é uma coisa boa. E é claro que ele diria isso.”

O último comentário de Trump surge logo depois de ele ter dito recentemente, num comício anterior na Carolina do Sul, que estava a “encorajar” a Rússia a “fazer o que quiserem” com os aliados estrangeiros dos Estados Unidos que não pagam as suas dívidas. “parte justa” do financiamento da defesa – provocando a reacção de alguns críticos.

O último comentário de Trump surgiu em resposta aos comentários de Putin durante uma entrevista a um correspondente da televisão estatal russa, na qual disse acreditar que a reeleição de Biden seria uma opção melhor para os interesses da Rússia – embora tenha acrescentado que trabalharia com qualquer líder dos EUA. .

“Biden é mais experiente, é mais previsível, é um político antiquado”, disse Putin, de acordo com uma tradução da entrevista para a Associated Press. Mas trabalharemos com qualquer líder americano em quem o povo americano confie.”

No comício de North Charleston, Trump disse que Putin certamente preferiria que Biden vencesse porque ele próprio pôs fim aos interesses da Rússia durante a sua presidência, especialmente no que diz respeito à construção do Nord Stream 2, um polémico gasoduto germano-russo, que teria transportado gás. Natural da Rússia para a Europa.

“Eu parei o Nord Stream 2 e [Biden] “Eu aprovei logo depois de sair, então Putin na verdade não é um fã meu”, disse Trump, referindo-se ao seu papel como presidente na suspensão da construção do oleoduto, impondo-lhe sanções, e à subsequente renúncia de Biden às sanções ao oleoduto. . O que os críticos acreditam que dará à Rússia o domínio energético sobre a Europa.

“Ele não quer ficar comigo. Ele quer Biden porque conseguirá tudo o que deseja, incluindo a Ucrânia.” quem não deu nada à Rússia foi o presidente conhecido como Donald J. Trump.”

Durante a campanha, Trump elogiou repetidamente um bom relacionamento com Putin, chamando-o de “inteligente” e alegando que se tivesse sido reeleito, a guerra em curso entre a Ucrânia e a Rússia não teria acontecido.

Mas Trump foi recentemente alvo de críticas quando sugeriu que estava a “encorajar” a Rússia a “fazer o que quiserem” aos aliados da NATO que não contribuem com a sua “parte justa” para a NATO – um comentário dos aliados de Trump. Ele diz que foi uma piada.

“Um presidente de uma grande nação levantou-se e disse: 'Bem, senhor, se não pagarmos e formos atacados pela Rússia, o senhor irá proteger-nos?'”, disse Trump num comício na Carolina do Sul. “Eu disse a ele: 'Você não pagou, está atrasado… Não, não vou protegê-lo. Na verdade, eu os encorajaria a fazer o que quiserem.'

No seu comício em North Charleston na quarta-feira, Trump enfatizou a ideia de não proteger os aliados da NATO que não pagam a sua “parte justa”, mas não chegou a dizer que iria “encorajar” a Rússia a atacá-los. .

“Um dos presidentes do país levantou-se e disse: 'Isso significa que se não pagarmos as contas, vocês não nos protegerão?' Eu disse: isso é exatamente o que ele quis dizer. “Não vou proteger você”, disse Trump.

Em resposta ao facto de Trump ter intensificado as suas observações sobre a NATO num comício em North Charleston, na Carolina do Sul, a campanha de Biden-Harris disse que ele deu a Putin o melhor presente do Dia dos Namorados: permissão para “esmagar” os aliados da América.

“Donald Trump acabou de dar a Vladimir Putin o melhor presente possível no Dia dos Namorados: a sua promessa mindinha de dar a Putin luz verde para esmagar os nossos aliados na Europa se ele for eleito presidente.”