Marjorie Taylor Greene acusa David Cameron de ‘nos chamar de Hitler’

Marjorie Taylor Greene afirmou erradamente que o secretário dos Negócios Estrangeiros britânico, David Cameron, comparou os republicanos pouco dispostos a apoiar mais ajuda à Ucrânia ao líder nazi Adolf Hitler.

“Bem, em primeiro lugar, não me importo muito com o que Lorde Cameron diz. Simplesmente não me importo”, disse ela. O Independente Quinta-feira. “E em segundo lugar, ele estava nos chamando de Hitler e nos xingando de nomes horríveis, o que é muito rude e ele precisa parar de fazer essa conexão.

“Ele precisa pensar sobre o que realmente está dizendo”, acrescentou ela. “Portanto, não me importo. Ele realmente precisa se preocupar com seu país. Acho que eles estão tendo todos os tipos de problemas e entrando em recessão. Eles deveriam se preocupar com seus problemas e deixar nosso país em paz.”

Isso ocorre depois que a congressista republicana de extrema direita disse que Lord Cameron “pode beijar minha **” na quarta-feira, depois de instar o Congresso dos EUA a aprovar ajuda à Ucrânia e evitar repetir erros do passado, citando o apaziguamento de Hitler como a vanguarda. -Até a Segunda Guerra Mundial.

O Senado Democrata já aprovou um projeto de lei que enviaria mais ajuda à Ucrânia, mas a legislação enfrenta grandes dificuldades na Câmara dos Representantes.

Em editorial publicado em A colina Quarta-feira, Lord Cameron escreveu: “Enquanto o Congresso debate e vota este pacote de financiamento para a Ucrânia, abandonarei todas as sutilezas diplomáticas. Exorto o Congresso a aprová-lo.

Ele acrescentou: “Acredito que a nossa história partilhada mostra a loucura de nos rendermos aos tiranos na Europa que acreditam em redesenhar as fronteiras pela força”. “Não quero que mostremos a fraqueza que Hitler demonstrou na década de 1930. Ele voltou para pedir mais, o que nos custou mais vidas para parar a sua agressão.

“Não quero que mostremos a fraqueza demonstrada contra Putin em 2008, quando invadiu a Geórgia, ou a incerteza sobre a resposta em 2014, quando tomou a Crimeia e grande parte do Donbass – antes de voltar e nos custar muito mais com a sua esforços”, disse Lord Cameron. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido disse que a agressão ocorre em 2022. Ele acrescentou: “Quero que mostremos a força que tem sido demonstrada desde 2022, quando o Ocidente ajudou os ucranianos a libertar metade do território que Putin tomou , tudo isso sem perder nenhum pessoal de serviço da OTAN.”

“Não quero ler, sei que a embaixada britânica queria que eu lesse – tenho muitas outras coisas para fazer além de ler o editorial dele”, disse Green na quinta-feira.

James Matthews, da Sky News, perguntou à Sra. Green na quarta-feira: “David Cameron diz que você deveria votar pelo financiamento da Ucrânia. O que você diz sobre isso?”

“Acho que ele também tentou compará-la a Hitler”, disse Green, confundindo os apaziguadores, cujo comportamento Lord Cameron citou, com o líder nazista.

Green já enfrentou críticas por fazer comentários comparando o uso de máscaras durante a pandemia ao Holocausto. Mais tarde, ela visitou o Museu do Holocausto em Washington, D.C. e pediu desculpas pelos comentários.

Falando sobre Lord Cameron na quarta-feira, Green disse à Sky News: “Se essa é a linguagem que ele deseja usar, não tenho nada a dizer a ele”.

“Ele comparou o que você pode fazer para apaziguar Hitler, a não votar financiando a Ucrânia. Você está apaziguando Putin?” — perguntou Matheus.

“Acho que realmente não me importo com o que David Cameron diz. Acho isso inapropriado e não aprecio esse tipo de linguagem. David Cameron precisa se preocupar com seu país e, francamente, ele pode me aceitar”, acrescentou ela. .

Durante uma visita à Polónia na quinta-feira, o Secretário de Estado disse que não era alguém que queria “dar sermões aos amigos americanos, ou dizer aos amigos americanos o que fazer”, mas acrescentou: “Queremos realmente ver o Congresso passar este dinheiro para a Polónia. ” Apoiar a Ucrânia economicamente, mas de forma decisiva militarmente nos próximos meses.

Lord Cameron disse numa conferência de imprensa: “Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que a Ucrânia possa ter sucesso este ano e no futuro”.

Ele acrescentou: “Não devemos deixar Putin pensar que pode nos enganar ou nos atrasar, e é por isso que esta votação no Congresso é tão importante”.

Ele acrescentou: “E digo isso como alguém que de forma alguma quer dar sermões aos amigos americanos ou dizer aos amigos americanos o que devem fazer.

“Digo isto como alguém que tem um amor profundo e duradouro pelos Estados Unidos – pela sua democracia, pela sua crença na liberdade – [and] Como alguém que realmente acredita na importância da nossa aliança.”