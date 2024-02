Dois pescadores chineses morreram afogados após uma perseguição com a Guarda Costeira de Taiwan, alegando invasão

BANGCOC (Reuters) – Dois pescadores chineses morreram afogados enquanto eram perseguidos pela Guarda Costeira de Taiwan na costa do arquipélago Kinmen, em Taiwan, informou a Guarda Costeira nesta quarta-feira, acusando-os de invasão de propriedade.

Estas mortes são incomuns, apesar do nível de atividade chinesa nas águas perto de Kinmen, que está mais perto da China do que da ilha principal de Taiwan. A China reivindica todo Taiwan como parte do seu território.

O Gabinete de Assuntos de Taiwan da China condenou veementemente o assassinato e apelou a uma investigação, dizendo: “Um evento tão malicioso durante o Festival da Primavera fere seriamente os sentimentos dos compatriotas de ambos os lados do Estreito de Taiwan”. Tanto a China quanto Taiwan celebram o feriado do Ano Novo Lunar.

A declaração acusou o Partido Progressista Democrático, no poder, de Taiwan de usar “todos os tipos de desculpas para revistar à força os navios de pesca chineses e de usar métodos violentos e perigosos contra os pescadores chineses”.

A Administração da Guarda Costeira de Taiwan disse em comunicado que o navio chinês não identificado navegava a uma milha náutica da costa da ilha de Kinmen. O navio chinês tentou escapar, mas virou.

O vice-comandante da Guarda Costeira de Kinmen, Chen Jinwen, disse a um canal de televisão local que quatro pescadores caíram na água e dois sobreviveram e estão em “boas condições”, enquanto os esforços para reanimar os outros dois falharam.

A Guarda Costeira afirmou que o caso foi denunciado ao Ministério Público de Kinmen e que as famílias dos pescadores estão a ser contactadas através dos canais oficiais.

“Estamos mantendo um certo nível de comunicação com o outro lado e com a nossa guarda costeira, e iremos informá-los imediatamente disso”, disse aos repórteres o presidente do Conselho de Assuntos do Continente de Taiwan, Chiu Tai-san, que supervisiona as relações da ilha com a China, aos repórteres na manhã de quinta-feira. . Desenvolvimentos relacionados.”

Kinmen está localizada no Estreito de Taiwan, que separa a China e Taiwan. De algumas partes do arquipélago, a cidade de Xiamen, no sul da China, pode ser vista a olho nu.

Os residentes de Kinmen relataram nos últimos anos um aumento no número de navios de dragagem de areia da China, que retiram areia do fundo do oceano, bem como de navios de pesca perto da sua costa. Às vezes, dezenas de navios podem ser vistos da ilha.