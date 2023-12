“Wonka”, de Timothée Chalamet, arrecadou US$ 100 milhões no mercado interno

“Wonka”, um filme familiar sobre como Willy Wonka entrou no mundo dos doces, liderou as bilheterias na quarta-feira, arrecadando US$ 8 milhões, quando o filme ultrapassou a marca de US$ 100 milhões no mercado interno. A receita bruta do filme nos EUA é de US$ 102,5 milhões. “Wonka” também está indo bem no exterior – sua receita global de mais de US$ 270 milhões é um forte resultado para a Warner Bros. A estrela do filme, Timothée Chalamet.

“Migration”, a aventura animada da Universal sobre uma família de patos-reais, ficou em segundo lugar nas paradas, arrecadando US$ 6,3 milhões. O filme arrecadou decepcionantes US$ 30,6 milhões no mercado interno, mas espera atrair compradores de ingressos que procuram algo para fazer com seus filhos durante a temporada de férias, o que poderia impulsionar seus resultados.

Em outros lugares, “Aquaman e o Reino Perdido” continuou a ser um campeão de vendas, arrecadando US$ 5,9 milhões, elevando o total doméstico da sequência do super-herói para US$ 52,5 milhões. O filme põe fim ao DC Extended Universe, uma tentativa malfadada de seguir o manual da Marvel que levou a bombas recentes como “The Flash” e “Shazam! Wrath of the Gods”. James Gunn e Peter Safran, que assumiram a gestão da divisão de estúdio da Warner Bros. Em 2022, reinicia a abordagem da empresa ao cinema, com “O Reino Perdido” servindo como uma conclusão ignominiosa para uma estratégia fracassada.

“A Cor Púrpura”, Warner Bros. A adaptação musical do romance de Alice Walker arrecadou US$ 3,8 milhões, elevando seu total doméstico para US$ 29 milhões após três dias nos cinemas. O filme é dirigido por Blitz Pazzoli e estrelado por Taraji P. Henson, Danielle Brooks e Fantasia Barrino. As críticas têm sido fortes e o filme está se posicionando como candidato a prêmios.

“Anyone But You”, da Sony, uma comédia romântica estrelada por Sidney Sweeney e Glen Powell sobre antigos opostos, ficou em quinto lugar, arrecadando US$ 2,6 milhões. Isso deixa o filme com um faturamento interno de US$ 13,3 milhões. A boa notícia é que o filme custou apenas US$ 25 milhões.