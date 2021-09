Enviados afegãos presos no exterior após retorno repentino do Taleban

Centenas de diplomatas afegãos ainda vivem no exterior

Poucos reconhecerão o Taleban como um governo legítimo

O Taleban os incentivou a continuar suas missões

Alguns dizem que ficaram sem dinheiro e se preocupam com a segurança das famílias

16 de setembro (Reuters) – O retorno repentino do Taleban ao poder deixou centenas de diplomatas afegãos no exterior em apuros: ficando sem dinheiro para continuar as missões, temerosos pelas famílias em casa e desesperados por refúgio no exterior.

O movimento islâmico linha-dura, que rapidamente derrubou o governo afegão apoiado pelo Ocidente em 15 de agosto, disse ter enviado cartas a todas as suas embaixadas pedindo aos diplomatas que continuem seu trabalho.

Mas oito funcionários da embaixada que falaram à Reuters sob condição de anonimato em países como Canadá, Alemanha e Japão descreveram disfunção e desespero em suas missões.

“Meus colegas aqui e em muitos países estão implorando aos países anfitriões que os aceitem”, disse um diplomata afegão em Berlim, que disse temer o que poderia acontecer com sua esposa e quatro filhas que permaneceram em Cabul se seu nome fosse permitido usado. .

“Estou literalmente implorando. Diplomatas estão prontos para se tornarem refugiados”, disse ele, acrescentando que teria de vender tudo, incluindo uma grande casa em Cabul, e “começar de novo”.

Afzal Ashraf, especialista em relações internacionais e pesquisador visitante da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, disse que as missões afegãs no exterior estão enfrentando um período de “esquecimento prolongado”, à medida que os países decidem reconhecer o Taleban.

“O que essas embaixadas podem fazer? Eles não representam um governo. Eles não têm uma política para implementar”, disse ele, acrescentando que os funcionários da embaixada provavelmente receberiam asilo político devido a questões de segurança se retornassem ao Afeganistão.

O Taleban, que impôs uma interpretação estrita da lei islâmica com punições como amputações e apedrejamento durante seu governo anterior de 1996 a 2001, tem procurado mostrar uma face mais conciliadora desde seu retorno ao poder.

Porta-vozes afegãos garantiram que não precisam de retaliação e respeitarão os direitos das pessoas, incluindo os direitos das mulheres.

Mas relatos de buscas de casa em casa e represálias contra ex-funcionários e minorias étnicas deixaram as pessoas ansiosas. O Taleban prometeu investigar quaisquer abusos.

Um grupo de enviados do governo deposto emitiu uma declaração conjunta, a primeira do tipo, divulgada pela Reuters na quarta-feira antes de ser divulgada ao público, conclamando os líderes mundiais a rejeitarem o reconhecimento oficial do Taleban. Consulte Mais informação

‘Não há dinheiro’

O ministro das Relações Exteriores do Afeganistão, Amir Khan Muttaki, disse em entrevista coletiva em Cabul na terça-feira que o Taleban havia enviado cartas a todas as embaixadas afegãs pedindo-lhes que continuassem trabalhando.

“O Afeganistão investiu muito em você, você é um ativo do Afeganistão”, disse ele.

Um diplomata afegão estimou que há cerca de 3.000 pessoas empregadas nas embaixadas do país ou diretamente dependentes delas.

A administração do presidente deposto Ashraf Ghani também escreveu uma carta para missões estrangeiras em 8 de setembro chamando o novo governo do Taleban de “ilegítimo” e instando as embaixadas a “continuarem suas tarefas e deveres normais”.

Mas a equipe da embaixada disse que esses apelos por continuidade não refletem o caos que prevalece no local.

“Não há dinheiro. Não é possível trabalhar nessas condições. Não estou sendo pago agora”, disse uma fonte da embaixada afegã na capital canadense, Ottawa.

Dois funcionários da embaixada afegã em Nova Delhi disseram que também estão ficando sem dinheiro para uma missão que atende milhares de afegãos que tenta encontrar maneiras de voltar para casa para reunir famílias ou que precisam de ajuda para solicitar asilo em outros países.

Os dois funcionários disseram que não voltariam ao Afeganistão por medo de serem alvos por causa de seus laços com o governo anterior, mas que também lutariam para obter asilo na Índia, onde milhares de afegãos passaram anos buscando o status de refugiados.

Um deles disse: “Eu tenho que sentar no momento na embaixada e esperar para sair para qualquer país que queira aceitar a mim e minha família.”

governo no exílio

Alguns enviados afegãos criticaram abertamente o Taleban.

Manisha Bakhtiari, embaixador da Áustria na Áustria, publica regularmente alegações de abusos dos direitos humanos pelo Taleban TwitterO enviado da China, Javed Ahmed Qaim, alertou contra isso Fé nas promessas do Talibã em grupos extremistas.

Outros estão escondidos, esperando que os países anfitriões não tenham pressa em aprender sobre o grupo e colocá-lo em perigo.

Vários diplomatas afegãos disseram que acompanharão de perto a reunião anual de líderes mundiais nas Nações Unidas em Nova York na próxima semana, onde será realizada. suspeita Sobre quem ocupará a sede do Afeganistão.

As credenciais da ONU dão peso ao governo e ninguém reivindicou formalmente a cadeira no Afeganistão. Os diplomatas disseram que qualquer movimento visto como legitimando o Taleban poderia permitir que eles substituíssem o pessoal da embaixada.

No Tajiquistão, alguns funcionários da embaixada conseguiram mover suas famílias através da fronteira nas últimas semanas e estão considerando converter a embaixada em prédios de apartamentos para abrigá-los, disse um diplomata sênior.

E como seus pares espalhados pelo mundo, eles não têm planos de voltar para casa com o Taleban de volta ao poder.

“Está muito claro que não há um único diplomata afegão trabalhando no exterior que queira retornar”, disse um diplomata afegão no Japão. “Estamos todos determinados a permanecer onde estamos e talvez muitas nações aceitem que fazemos parte de um governo no exílio.”

(Esta história foi corrigida para corrigir o erro de digitação no parágrafo 13)

(Reportagem de Rupham Jain) Escrita por John Geddy. Edição de Mike Collette White

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.