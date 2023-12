Troquei meu dispositivo Android por um iPhone 15 por uma semana – e a Apple tem muito trabalho a fazer

De que lado da cerca do Android/iPhone você cai? Embora eu analise muitos telefones e geralmente carregue um de cada comigo na maior parte do tempo, meu cartão SIM está atualmente disponível para compra em um telefone Pixel – o Pixel 8 Pro, para ser exato. Ou pelo menos eu fiz…

Embora eu tenha testado iPhones para análise – mais recentemente com a análise do iPhone 15 Plus e a análise do iPhone 15 Pro – fora do escopo da análise, meu uso pessoal é principalmente em telefones Android e já o faz há anos. Gosto da flexibilidade e personalização da plataforma e da capacidade de solucionar deficiências ou personalizar com aplicativos e ferramentas de terceiros de uma forma que não existe no iPhone. A interoperabilidade com uma ampla gama de dispositivos/sistemas operacionais – sejam iPhones, iPads, Macs, PCs Windows ou outros telefones e tablets Android – também é, sem dúvida, superior. Até o gerenciamento de arquivos do Android oferece maior controle e versatilidade (não faça isso por mim).

No entanto, muitas vezes fico curioso para saber como seria viver do outro lado dessa divisão de todo o coração. Posso abraçar totalmente o smartphone da Apple agora ou vou sentir muita falta do jeito Android? Que barreiras posso encontrar e, inversamente, que aspectos da experiência do iPhone e iOS posso preferir.

Depois de uma semana vivendo a vida do iPhone, aqui está o que descobri.

Primeiras impressões e cenário

foto 1 para 5 É difícil culpar o design industrial do iPhone 15 (Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd) (Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd) (Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd) (Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd) (Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd)

Pular do melhor e mais recente Pixel 8 Pro do Google para o membro mais modesto dos melhores iPhones da Apple de 2023 pode parecer um retrocesso. Mas no que diz respeito às primeiras impressões, o iPhone 15 parece uma peça muito especial por si só.

Claro, ele não tem a estrutura de titânio de seus irmãos da marca Pro, mas ao lado do Pixel, sua parte traseira de vidro fosco e corpo de alumínio cuidadosamente arredondado parecem absolutamente premium e, em alguns ângulos, ainda melhores. As tolerâncias são restritas, as bordas dos vidros dianteiro e traseiro são uma alegria de usar, e eu estava ansioso para aproveitar o controle deslizante de alerta físico, porque provavelmente não demorará tanto neste mundo – agora que o botão de ação chegou nos modelos Pro .

Também é bom que – em comparação com todas as gerações anteriores de iPhone – eu não precisei desconectar todos os cabos ao lado da minha cama, na minha bolsa, no meu carro e na minha mesa de trabalho. A Apple pode não ter ficado satisfeita com a mudança para USB-C na série iPhone 15, mas isso é definitivamente uma vitória para os consumidores e pode tornar um pouco mais fácil a transição para o iPhone para usuários existentes do Android.

O primeiro obstáculo

Aplicativo Apple Move para iOS no Pixel (Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd)

A maior barreira que me impediu de usar um iPhone no passado foi o WhatsApp, e depois de muita pesquisa, parece que minhas preocupações com o processo de transferência ainda são muito reais. Embora seja fácil transferir bate-papos e mídia de um telefone Android para outro, os termos para mudar para o iPhone – mesmo com o aplicativo Move to iOS Google Play Store da Apple – são um pouco mais diretivos. Voltar para o Android a partir de um iPhone é ainda mais difícil, pelo menos no meu caso.

O WhatsApp pode ser transferido de Android para Android (ou de iPhone para iPhone) a qualquer momento, com ambos os telefones em qualquer estado (desde que haja espaço de armazenamento suficiente no dispositivo receptor). As coisas ficam mais complicadas quando você deseja mover-se pelas plataformas em qualquer direção; Em ambos os casos, o telefone receptor ainda não deve ter sido configurado.

foto 1 para 2 (Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd) (Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd)

Embora eu estivesse mais do que confortável em redefinir um iPhone que já havia configurado para ter a chance de usar o WhatsApp no ​​iOS, percebi que voltar ao Android no final da experiência seria quase impossível, a menos que eu estivesse disposto a redefinir o Pixel que eu uso há meses. Fazer isso significava verificar novamente os aplicativos bancários, reativar cartões individuais na Carteira virtual do Google, perder estados de salvamento de jogos, configurações de casa inteligente, automações e rotinas, sem mencionar a garantia de que arquivos e mídias soltas fossem armazenados em backup com segurança. Isso foi um grande inconveniente para apenas uma semana de testes no lado iOS da cerca.

Assim, embora o iPhone tenha sido meu driver diário, meu uso do WhatsApp permaneceu exclusivo do Android – algo que só mudará quando a capacidade de transferir dados de aplicativos de bate-papo entre os dois sistemas operacionais se tornar tão fácil quanto entre os dois dispositivos. eles continuam. Mesmo sistema operacional.

E operá-lo

Ver-me com um telefone sem capa é realmente uma visão rara (Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd)

Antes de realmente levar meu iPhone para a estrada, também tive que colocar uma capa nele. Não consigo imaginar pessoas que gostem de usar seus smartphones de mais de US$ 800 sem capa; Supondo que eles se preocupem em manter a aparência bonita. A Apple fala sobre a durabilidade do iPhone e, embora seu corpo com certificação IP possa ser líder na categoria e seu Ceramic Shield seja o mais resistente de todos os tempos, sei que é importante manter o lindo acabamento que os designers da Apple passaram tanto tempo aperfeiçoando. também como acontece com qualquer telefone Android caro (incluindo Pixel).

Remover a capa e usar o telefone sem a capa externa é um luxo que guardo em casa; Os móveis são macios e os pisos são alcatifados. No mundo todo, uma das melhores capas para iPhone 15 é obrigatória, na minha opinião.

(Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd)

Depois de fazer a ligação sobre o WhatsApp e começar a definir o status, comecei a baixar todos os outros aplicativos principais nos quais sabia que confiaria e/ou desfrutaria: aplicativos sociais, meus clientes de e-mail favoritos, aplicativos bancários e serviços de streaming. Embora a diferença em disponibilidade e qualidade – em termos de aplicativos populares – seja menor do que nunca, entre Android e iOS, ainda há um certo grau de polimento nos aplicativos da Apple que muitas vezes falta aos aplicativos Android; Mesmo que a própria App Store ainda sofra com uma experiência de navegação relativamente lenta.

Junto com todos os itens essenciais, peguei o Genshin Impact também; Porque apesar de ser o integrante mais modesto da linha iPhone 15, eu já sabia que o modelo padrão 2023 estaria à altura de rodar o jogo sem problemas; Algo que nem sempre pode ser dito de todos os concorrentes Android com design semelhante.

Os aplicativos do Google estão prontamente disponíveis no iOS, e o mesmo não pode ser dito dos aplicativos da Apple no Android (Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd)

Esta é uma das qualidades que sempre adorei nos iPhones: não importa qual membro da série você compra a cada ano, o desempenho sempre está garantido em volume, com até mesmo o hardware mais modesto superando alguns dos carros-chefe do Android mais competitivos em benchmarks sintéticos.

Do lado do software, a situação é oposta. Ainda estou muito feliz por ter mantido o ecossistema de aplicativos do Google e o armazenamento em nuvem da Apple anos atrás; Trazer todas essas funcionalidades e dados para o seu iPhone é rápido e fácil. Se fosse o contrário, o iCloud e muitos aplicativos da Apple não existiriam no Android e, frustrantemente, é exatamente isso que a Apple deseja.

Os dias que se seguiram

foto 1 para 3 Sim, novamente, iOS, este aplicativo pode usar minha localização. Você não precisa ficar perguntando (Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd) (Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd) (Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd)

Depois de colocá-lo em funcionamento, tive a experiência familiar do iOS com a qual me acostumei desde que revisei os iPhones. Mas desta vez houve diferenças que eu normalmente não teria notado.

Primeiro, eu estava mais ciente de como os aplicativos iOS verificam as permissões, especialmente o acesso à localização. No Android, depois que você conceder permissão, um aplicativo usará alegremente a localização ou o microfone do seu dispositivo – ou o que quer que seja permitido usar – sem pedir, e se você parar de usar um aplicativo específico por um longo período de tempo, essas permissões serão revogadas até você os permite novamente. No iPhone, até mesmo muitos aplicativos nativos da Apple – como Câmera e Clima – pedem para “Usar sua localização” quando você os abre pela primeira vez, mas eles não oferecem a opção “Sempre” no menu pop-up fornecido. Então você tem que mergulhar no menu de configurações do telefone e pesquisá-lo você mesmo; Não é a abordagem mais intuitiva e a maioria dos usuários provavelmente não saberá como verificá-la, deixando-os lutando com pop-ups de permissões por muito mais tempo do que o necessário.

O iOS também gosta de lembrar quais aplicativos da Apple você está usando não usado (ou desinstalado) ao tentar usar um recurso do aplicativo em que você está. Por exemplo, o alarme de despertar personalizado do aplicativo de relógio não funciona sem o aplicativo Saúde instalado também… aparentemente. Os aplicativos Android nativos do Google são projetados de forma que a interconectividade esteja disponível, mas não tão perversa ou aparentemente necessária como no iOS.

Potencial inexplorado

foto 1 para 2 (Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd) (Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd)

Apesar de todas as pequenas esquisitices que o iOS oferece, é uma experiência inegavelmente excelente e consistente, mas com a familiaridade evidente e a óbvia sofisticação glacial do iOS em relação ao Android, certamente parece que a Apple poderia fazer mais com ele. A Ilha Dinâmica do iPhone 15, por exemplo, é um dos exemplos mais bem executados de interação entre hardware e software, mas a Apple optou por não desenvolver sua implementação, embora a empresa tenha feito uma adição em grande escala com a Série 15. .

Os recursos alimentados por IA – especialmente no Pixel – são muito superiores ao que é possível no iPhone, com interatividade do Google Assistant e recursos como Live Caption quilômetros à frente do que seus equivalentes baseados em iOS podem oferecer.

Além disso, embora eu tenha elogiado o hardware do smartphone da Apple no início deste artigo, a espessura dos engastes da tela, bem como a taxa de atualização fixa de 60 Hz, estão comicamente atrasadas em 2023, impedindo o que de outra forma seria considerado um smartphone de última geração.

Outra coisa em que o hardware e software da Apple se destacam em todos os telefones Android é a eficiência energética. Em nossos testes, a série iPhone 15 como um todo supera a maioria das principais alternativas do Android em várias horas; Em termos de tela no tempo por carga. O iPhone 15 foi um telefone que durou cerca de dois dias no tempo que passei com ele, enquanto o Pixel vive de ponto de carregamento em ponto de carregamento se eu quiser evitar me preocupar com a bateria.

Conclusão

(Crédito da imagem: Futuro | Alex Walker Todd)

O iPhone 15 é um triunfo inegável por si só e, embora o Pixel 8 Pro ofereça uma das experiências Android mais refinadas de todos os tempos, ainda parece um pouco mais áspero do que a alternativa mais barata da Apple.

No entanto, o Android oferece muito mais flexibilidade do que o iOS, e o Google oferece funcionalidades específicas que destacam o quão atrasado o iPhone está em áreas como inteligência artificial e personalização.

Se você estiver satisfeito com os rótulos, o iPhone oferece uma experiência de usuário totalmente premium com excelente duração da bateria, desempenho e um nível de confiabilidade que os dispositivos Pixel – e os dispositivos Android como um todo – lutam para igualar. Mas a maneira de fazer as coisas da Apple é apresentada com mais frequência como a única maneira de fazer as coisas, uma tendência direcional que entra em conflito com a abordagem do Android. Se a Apple não tem uma solução para um problema, a implicação é que não deveria haver uma; Se você não consegue encontrar a solução em um telefone Android, você não procurou o suficiente, alguém definitivamente a encontrou.

Falando nisso, é hora de colocar meu cartão SIM de volta neste Pixel.