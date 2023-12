A SpaceX está agora avaliada em US$ 175 bilhões no mercado privado, maior do que qualquer avaliação de IPO na história

A Empresa X de Elon Musk pode estar em alta, mas outra empresa de propriedade bilionária está a caminho de atingir níveis vertiginosos. Musk está em negociações para vender entre US$ 500 milhões e US$ 750 milhões em ações da SpaceX no valor de US$ 175 bilhões ou mais, informa a Bloomberg. mencionado Quarta-feira, citando fontes não identificadas. Estes números significam que a gigante espacial privada, que ainda não anunciou planos de abertura de capital, tem um valor superior a qualquer oferta pública inicial na história dos Estados Unidos, uma vez que ultrapassou o valor da oferta pública inicial da Alibaba de 169 dólares. bilhões desde 2014.

Também representa a mais recente avaliação de mercado privado da SpaceX Um aumento significativo Mais do que a avaliação de 150 mil milhões de dólares que a empresa beneficiou em Julho, quando investidores novos e existentes compraram 750 milhões de dólares em acções. Isso tornaria a SpaceX mais valiosa do que gigantes norte-americanas como a Disney, que tem um valor de mercado de 170 mil milhões de dólares, e a Comcast, que vale pouco mais de 171 mil milhões de dólares.

Isso contrasta fortemente com outra propriedade de Musk, o X – antigo Twitter – cujo valor diminuiu desde que Musk o adquiriu, há um ano. Insiders relataram que os funcionários da X receberam ações no valor de US$ 19 bilhões em outubro, enquanto outros cálculos sugerem que X poderia valer até US$ 4 bilhões.

Os termos e o tamanho da oferta pública da SpaceX podem mudar. SpaceX não respondeu imediatamente sorte’Pedido de comentários sobre a última avaliação do mercado privado.

Espera-se que a empresa SpaceX de Elon Musk gere receitas de US$ 9 bilhões em 2023, aumentando para quase US$ 15 bilhões no próximo ano, informa a Bloomberg. mencionado Mês passado. A empresa desenvolveu uma posição dominante no mercado de transporte espacial, onde implementou 64% Desde o lançamento de foguetes comerciais até o envio de satélites, instrumentos científicos e outras cargas úteis em órbita ao redor do mundo nos primeiros seis meses deste ano.

Musk reuniu uma grande lista de talentos industriais na SpaceX enquanto tentava ganhar participação de mercado nos mercados de transporte espacial e de satélite, incluindo ex-engenheiros-chefe da NASA e designers de produtos da Apple. A Starlink, empresa de satélites da SpaceX que espera fornecer cobertura de internet em 60 países, com foco em áreas de difícil acesso, viu suas receitas aumentarem de US$ 222 milhões em 2021 para US$ 1,4 bilhão no ano passado. Jornal de Wall Street mencionado em setembro.

Grande desempenho levou a Rumores No mês passado, o IPO da SpaceX e da Starlink poderia ser desmembrado no final de 2024. Mas Musk descreveu esses relatórios como “florescerO bilionário Ron Barron, investidor da Tesla e da SpaceX, disse que não esperava Starlink Visão geral Até 2027.