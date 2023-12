A guerra entre Israel e Hamas ao vivo: Anunciando uma força multinacional no Mar Vermelho após os ataques | Notícias do conflito israelo-palestiniano

“A recente escalada de ataques imprudentes dos Houthi no Iémen ameaça o livre fluxo do comércio, coloca em risco marinheiros inocentes e viola o direito internacional. O Mar Vermelho é uma via navegável crítica que tem sido essencial para a liberdade de navegação e um importante corredor comercial que facilita a navegação internacional. troca.

“Os países que procuram defender o princípio fundamental da liberdade de navegação devem unir-se para enfrentar o desafio colocado por este actor não estatal que lança mísseis balísticos e veículos aéreos não tripulados contra navios comerciais de muitas nações que transitam legalmente em águas internacionais.

“Este é um desafio internacional que requer acção colectiva. Por isso, hoje anuncio o estabelecimento da Operação Sentinela da Prosperidade, uma importante nova iniciativa de segurança multinacional sob a égide da CMF e do seu comando Task Force 153, focada na segurança no Mar Vermelho.

A Operação Prosperity Sentinel reúne vários países, incluindo o Reino Unido, Bahrein, Canadá, França, Itália, Países Baixos, Noruega, Seicheles e Espanha, para enfrentar conjuntamente os desafios de segurança no sul do Mar Vermelho e no Golfo de Aden, com o objetivo de: garantir a liberdade de navegação para todos os países e aumentar a segurança e a prosperidade regionais.