Trevor Keeles e Paulo Banchero lideraram o Duke na vitória sobre o Kentucky na abertura da temporada final de Mike Krzyzewski pelos Blue Devils.

NOVA YORK – Terça-feira foi o início da turnê de despedida de Mike Krzyzewski. Terça-feira também foi o começo Paulo BancheroPague para ser a escolha nº 1 no draft da NBA em junho.

Mas no final da vitória do No. 9 Duke por 79-71 sobre o No. 10 Kentucky, a maior história que saiu do Madison Square Garden foi a nova guarda. Trevor Keeles, que roubou a cena com 25 pontos para levar o Blue Devils à vitória na abertura da temporada.

Keels, o goleiro de 6 pés-4 de combinação, dominou os primeiros oito minutos do segundo tempo enquanto Banchero estava no vestiário lidando com cãibras, então ajudou os Blue Devils a terminar a partida nos minutos finais.

“Eu sabia que quando o P saiu, alguém tinha que subir, e foi o que eu fiz”, disse Kells. “Fiquei olhando para o placar e me certificando de que estávamos em pé e ganhamos. Isso é algo que eu olho o tempo todo. Eu realmente não me importo com meus pontos ou nada parecido. É [caring whether] Saímos vitoriosos. “

A preparação para o segundo jogo da dupla Champions Classic de terça à noite se concentrou principalmente em Krzyzewski. Ele foi homenageado na primeira metade da abertura Kansas-Michigan State, e um bate-papo com John Calipari, Tom Izzo e Bill Self discutiu suas memórias favoritas de Krzyzewski na placa de vídeo MSG no final da segunda metade do segundo jogo.

Assim que o jogo decolou, tudo girou em torno do Banchero. Os três melhores recrutas atualmente projetados pela ESPN como a segunda escolha no Draft da NBA de 2022, Banchero possui um arsenal ofensivo raramente visto no basquete universitário. Ele tem 1,80 m de altura e pesa 100 quilos, mas pode controlar a bola, acertar os jumpers com a face para cima do topo da chave e marcar ao redor da cesta. Também absorve o contato constantemente, acertando a linha de lance livre regularmente.

Apesar de perder tempo, ele terminou a partida com 22 pontos e sete rebotes, acertando de 7 a 11 de campo.

“Ele é um jogador especial e você pode treinar forte”, disse Krzyzewski. “Mas vai ficar cada vez melhor. É o negócio real. Não há dúvida sobre isso.”

Talvez os únicos pontos fracos na partida de Panchero na noite de terça-feira tenham sido as cólicas que surgiram no início do segundo tempo, obrigando-o a ir ao vestiário para uma injeção intravenosa. Panchero foi um dos quatro jogadores do Duke que lidaram com as cólicas, de acordo com Krzyzewski, com a nova estrela e Wendell Moore Jr. precisando de uma infusão.

Quando Banchero foi substituído e foi para o vestiário, menos de três minutos do segundo tempo, o Kentucky havia apagado a vantagem do Duke no primeiro tempo e estava com uma vantagem de um. Os Wildcats tinham ímpeto e Duke estava sem um jogador de topo.

Oito minutos depois, Duke liderava por 15.

Keels assumiu o comando – ao qual ele se refere como “Modo Keel” – marcando 12 pontos em uma rodada de 24-8 que deu aos Blue Devils o controle do trecho. Depois que Kentucky respondeu com 11-0 para reduzir a vantagem de Duke para quatro, Keels segurou o avanço para parar a corrida e então disparou outro tiro 90 segundos depois para estender a vantagem do Blue Devils para 11 e efetivamente encerrar o jogo.

Ele terminou com 25 pontos em uma disputa de pênaltis 10 de 18, também deu assistências e fez três roubos de bola.

“Este garoto aqui vai ser um grande jogador”, disse Krzyzewski. “Ele não é um bom jogador. Trevor é um grande jogador. Ele pesa 110 quilos e, se estiver correndo para trás, saberá como escolher os buracos. Ele sofre uma falta. Ele não ganha muito dinheiro porque está muito baixo e está tem muito controle sobre o corpo. Por três anos consecutivos, ele provavelmente foi o melhor jogador da área metropolitana. ”

Em contraste com as temporadas anteriores do primeiro ano de Calipari, o Kentucky dependia muito dos veteranos do Duke. Por longos períodos na segunda metade, os Wildcats tiveram uma programação de cinco transições. Dos sete melhores jogadores nos minutos que jogaram, apenas um era um novato: TyTy Washington, que lutou para terminar a partida no final do ataque.

Duas novas chegadas – remessas veículo com rodas de viagem (Geórgia) e Oscar Chiboy (West Virginia) – O Kentucky manteve a competição. Wheeler foi dinâmico no primeiro tempo, jogando tinta à vontade e encontrando companheiros para arremessos abertos ou terminando o jogo sozinho. Chiboye foi uma força nas duas pontas do terreno, finalizando 17 pontos, 19 rebotes – incluindo 12 no final do ataque – e dois bloqueios.

Mas os Wildcats precisarão de suas outras estrelas para apresentar jogadas de forma consistente se quiserem permanecer entre os 10 melhores nacionalmente.

“Eu disse que dois dos cinco primeiros jogadores jogaram como os cinco primeiros”, disse Calipari, referindo-se a Banchero e Kells. “Agora, se você quiser ser eles, aumente o seu jogo.”

Com dois jogadores notáveis ​​do Duke no comando, o telhado do Blue Devils pode ter sido erguido na noite de terça-feira. Depois da decepcionante campanha de 13-11 na temporada passada, surgiram dúvidas sobre o potencial desta equipe. Inexperiência e falta de profundidade, especialmente no oceano, foram os fatores mais importantes.

E embora a equipe não parecesse perfeita contra o Kentucky – os Blue Devils acertaram de 1 a 13 em uma faixa de 3 pontos, por exemplo – Banchero e Kills mostraram grande otimismo com a última equipe de Krzyzewski.

Mesmo que Krzyzewski não queira admitir ainda.

“Eu lembrei a eles que eles estão 1-0”, disse ele. “É uma longa temporada.”