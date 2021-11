Jogadora do Paris Saint-Germain presa após atacar seu colega

O ataque da última quinta-feira deixou Hamraoui tremendo muito e cuidando de cortes e hematomas graves, mas sem quebrar os ossos das pernas.

“Desde quinta-feira à noite, o clube tomou todas as medidas necessárias para garantir a saúde, o bem-estar e a segurança de toda a sua seleção feminina”, acrescentou o comunicado.

A competição pelas posições de campeã francesa aumentou depois que a seleção feminina finalmente encerrou seu domínio sobre seu rival no campeonato e na competição continental, o Lyon, ao conquistar seu primeiro título francês na temporada passada. O Paris Saint-Germain terminou em segundo lugar, atrás do Lyon, oito vezes nos últimos dez anos.

A contratação de Al-Hamrawi, 31, do campeão europeu Barcelona para uma segunda temporada no Paris Saint-Germain, foi parte dos esforços do clube para fortalecer sua posição em meio à rivalidade doméstica em curso com o Lyon. Os dois clubes estão na liderança da Ligue 1 francesa, depois de vencer todas as sete partidas que disputaram nesta temporada.

Diallo voltou do empréstimo ao Atlético de Madrid, e na verdade foi usado como um substituto para Hamraoui. El Hamraoui, ex-internacional da França, representou seu país na Copa do Mundo Feminina de 2015 e nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016.