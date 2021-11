Jogo de futebol americano USC-Cal adiado devido a casos de COVID-19 entre Ursos de Ouro

O Cal Tuesday anunciou o adiamento da partida de futebol de sábado na Califórnia, EUA.

“Foi uma decisão difícil adiar o jogo de sábado contra o USC”, disse Jim Knowlton, diretor do Cal Sporting, em comunicado. “Sabemos a importância de cada um dos nossos jogos para os nossos alunos-atletas, principalmente os mais velhos, que têm sido grandes representantes do programa, mas foi a coisa certa a fazer.

“Devido ao impacto adicional em certos grupos de sites, decidimos adiar o jogo de sábado. Temos muitos pontos positivos para COVID-19 em nosso programa e estamos tomando todas as medidas possíveis para mitigar a disseminação e proteger a comunidade em geral.”

Cal não ficou impressionado com seu jogo no Arizona no sábado, com quase 42 bolsistas uniformizados, depois de quase duas dúzias de testes positivos durante a semana. A escola disse que a equipe, que tem uma taxa de vacinação de 99% entre os jogadores, viu outros casos positivos após o jogo do Arizona.

“Nossos pensamentos estão com todas as pessoas que gostam de nossos jogos de muitas maneiras, especialmente os jogadores que têm tantas oportunidades de sair e jogar com eles”, disse o técnico do Cal, Justin Wilcox, em um comunicado. “Adiar este jogo foi o último recurso e nenhuma ação que qualquer um de nós queria tomar, mas não foi possível formar um time no sábado.”

Cal disse que contatou a Pac-12 sobre a configuração do jogo em uma data posterior. Se este pedido for atendido, provavelmente ocorrerá em 4 de dezembro – um dia após a disputa pelo título do Pac-12. Ele seguirá o precedente estabelecido quando o Big Game entre Cal e Stanford foi adiado em 2018, devido à má qualidade do ar.

Uma declaração do Pac-12 não estava disponível imediatamente.

Antes da temporada, o Pac-12 disse que “qualquer competição perdida será considerada uma derrota na conferência para um time que perde e uma vitória na conferência para seu oponente.”

No entanto, existe uma regra que permite ao comissário George Klyavkov determinar se a escola é culpada por não poder jogar o jogo.