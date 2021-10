SNL diz o que todos nós pensamos em desenhar o bilionário Star Trek

Saturday Night Live Está de volta neste fim de semana e o show não perdeu tempo mirando em estranhos Corrida bilionária de turismo espacial que se desenrolou nos últimos meses. O apresentador convidado Owen Wilson interpretou o ex-CEO da Amazon, Jeff Bezos, em um esboço sobre um novo programa fictício chamado Star Trek: Ego Quest, Sobre os “voos do SS New Shepard e sua tripulação de estranhos aleatórios”, cuja missão é “meio que voar pelo espaço em uma nave parecida com uma vara”, de acordo com a narração.

Você vai se lembrar do real Bezos viajou para o limite Espaço no foguete New Shepard da Blue Origin em julho, junto com uma equipe que inclui seu irmão Mark (interpretado no desenho pelo irmão de Wilson, Luke), o piloto de 82 anos e lenda espacial Wally Funk e o estudante holandês Oliver Daemon. Mas Richard Branson, CEO da Virgin Galactic, levou Bezos ao espaço em apenas alguns dias, quando Um passeio em seu avião espacial SpaceShipTwo. E SpaceX enviou sua primeira tripulação de cidadãos comuns ao espaço no início deste mês, mas o CEO Elon Musk não se juntou a eles no vôo.

Em um esboço do SNL, Branson (Alex Moffat), voando perto de um navio com iluminação roxa sombria, desafia Bezos para uma corrida depois que eles trocam alguns cumprimentos padrão a seus irmãos com uma viagem que a narração se refere como uma “crise de meia-idade de proporções cósmicas , “que cai no caminho errado para a Estação Espacial Internacional. Mas espere, o perigo espreita em cada esquina: de repente a nave de Bezos é bombardeada por torpedos Photon e sim, é claro, Elon Musk (Mickey Day, dá uma impressão instantânea do estilo de falar de Musk).

“O espaço é grande o suficiente para um bilionário excêntrico”, disse Musk a Bezos.

Na verdade, é claro, nem Bezos nem Musk tinham muito senso de humor sobre suas outras aspirações espaciais. “Você não pode processar seu caminho para a lua”, a verdade Musk disse à jornalista Kara Swisher Em uma entrevista na semana passada, enquanto discutia Bezos e Blue Origin. como uma resposta, enviado pela amazon A beira Arquivo PDF de 13 páginas A lista que inclui todas as vezes que a SpaceX entrou com ações judiciais.

o SNL Sketch dá um último golpe para Bezos antes de terminar: um funcionário da Amazon (Kenan Thompson) levanta vigas a bordo do navio de Bezos para entregar um pacote e, antes de sair, pede para usar o banheiro.

Wilson Bezos joga um garrafa de plástico.

Você pode assistir o SNL Billionaire completo Jornada nas Estrelas Desenhe abaixo.