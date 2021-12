Chicago Bulls e Miami Heat perdem a próxima segunda rodada do draft da NBA por violar violações

Depois de uma investigação de quatro meses, a National Basketball Association penalizou o Chicago Bulls e o Miami Heat com a perda de escolhas de alistamento no segundo turno devido a discussões prematuras sobre a agência livre dos guardas. Lonzo Pool E Kyle LowryO campeonato anunciado quarta-feira.

Chicago e Miami perderiam sua próxima escolha disponível para o segundo turno depois que a liga concluiu que os dois times tiveram discussões não autorizadas com os representantes dos jogadores antes da abertura da agência gratuita em 2 de agosto. Ele disse que “as duas equipes cooperaram plenamente com as investigações”, o que foi um fator nas sanções.

Enquanto o Heat avança para os playoffs nesta temporada, eles perderão menos do que 2.022 Filadélfia / Denver na segunda rodada.

“Embora não concordemos, aceitamos a decisão da liga”, disse o Heat em um comunicado.

O Bulls divulgou um comunicado dizendo: “Estamos muito satisfeitos por este processo ter terminado e esperamos pelo resto da nossa temporada.”

A NBA conduziu inúmeras entrevistas com gerentes de equipes e agentes de jogadores e coletou e-mails de executivos nos escritórios de quatro equipes – Chicago, New Orleans, Miami e Toronto – nos últimos quatro meses. A ESPN informou em 7 de agosto a abertura da investigação da liga sobre se o contato ilegal e as negociações ocorreram antes da abertura da agência gratuita em 2 de agosto às 18h00 horário do leste dos EUA.

A liga impôs penalidades mais duras nesses casos em 2019, incluindo o aumento da multa máxima para as equipes para US $ 10 milhões, incluindo a possibilidade de os executivos serem suspensos, perdendo escolhas de draft e até cancelando contratos.

Os acordos de assinatura e negociação são mais complexos e demorados do que as assinaturas de agente livre típicas e geralmente requerem um nível mais alto de discussão e tempo de negociação para serem concluídos.

Miami negociou um acordo de três anos e $ 85 milhões com Lowry na assinatura e negociação que enviou guarda Goran Dragic frente Ichiwa precioso para aves de rapina. O Heat garantiu a opção de $ 19,4 milhões da equipe Dragic antes da agência gratuita, permitindo-lhes usá-la para sua assinatura e negociação.

Os Pelicanos concordaram em trocar Ball, um agente livre restrito, para os Bulls em um contrato de quatro anos, $ 80 milhões de templo garrett Em um novo contrato de três anos no valor de $ 15,5 milhões e custódia Thomas Satoransky.

O Milwaukee Bucks perdeu o 2022 Tour na segunda rodada por adulterar o agente livre restrito do Sacramento Kings Bogdan Bogdanovic Em 2021. Com o pênalti, a NBA levou em consideração que o Bucks não pegou Bogdanovic no final, como o Atlanta Hawks.