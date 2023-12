Três histórias dos Giants que valem a pena assistir esta semana – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Em apenas alguns dias, os Giants poderão se tornar um dos times mais interessantes do beisebol.

Com os Encontros de Inverno da MLB começando oficialmente na segunda-feira no Gaylord Opryland Resort and Convention Center, São Francisco aguarda a maior decisão de agente livre na história da liga enquanto o presidente de operações de beisebol Farhan Zaidi e o gerente geral Pete Boutella navegam em uma entressafra movimentada com muitos movimentos para fazer .

Exceto por algumas transações, a temporada de férias tem sido bastante tranquila até agora, mas isso vai mudar esta semana, já que as Reuniões Anuais nunca deixam de fornecer fogos de artifício.

Aqui estão três histórias dos Giants para assistir esta semana em Nashville.

Comemorando ou lambendo feridas?

As negociações de contrato para a estrela bidirecional Shohei Ohtani estão supostamente entrando na fase final e, embora a posição exata dos Giants entre as equipes restantes não esteja clara, não há dúvida de que San Francisco tem Ohtani no topo de sua lista de desejos de agente livre e irá fazer tudo ao seu alcance para conquistá-lo.

Depois de perder craques ano após ano, os Giants podem estar a poucos dias de finalmente se livrar do macaco e conseguir um dos maiores atletas do planeta.

Ou eles não ganharão uma rosa. outra vez.

Não importa o que Ohtani decida, esta será uma semana muito estressante para os Giants, que esperam comemorar com champanhe em vez de afogar suas mágoas em uma garrafa de uísque do Tennessee.

Sentindo estressado

Se os Giants perderem a oportunidade de adquirir Ohtani, a pressão para conseguir um titular se intensificará. Embora a maioria da base de fãs já esteja preparada para a decepção, isso não significa que os gemidos não ficarão mais altos se a menina dos olhos dos Giants os rejeitar.

Nesse cenário, os Giants estão essencialmente implorando a alguém que pegue seu dinheiro, semelhante ao que aconteceu na temporada passada, quando eles concordaram com um contrato surpreendente de 13 anos e US$ 350 milhões com Carlos Correa depois de perder Aaron Judge, o que foi um claro pagamento a maior. Mas eles tiveram que pagar a mais.

Claro, os Giants podem e provavelmente conseguirão um punhado de bons jogadores nesta entressafra, mas eles simplesmente não podem deixar os Encontros de Inverno sem conseguir um superstar nesta entressafra ou estabelecer as bases para consegui-lo. Eles devem agir rapidamente e atacar todos os nomes importantes disponíveis na agência gratuita e no bloco comercial. Não seria surpreendente ver outro pagamento a maior neste cenário. Que escolha eles têm?

O maior comércio de Zaidi até agora?

Talvez a parte mais impressionante da gestão de Zaidi com os Giants tenham sido as negociações que ele fez. Ele nunca fez uma mudança bem-sucedida para outro time – uma troca de Kris Bryant em 2021 está chegando – mas ele tem um histórico geral muito positivo em negócios pequenos a moderados.

Tyler Herb por Mike Yastrzemski

“Considerações Críticas” de Cairo Estrada

Shawn Anderson em LaMonte Wade Jr.

Darren Ruff para JD Davis e três protagonistas

Por exemplo, mas não limitado a.

Nesta entressafra, pudemos ver a primeira negociação envolvendo um dos maiores prospectos dos Giants na era Zaidi. Ele deixou claro nesta entressafra que os Giants serão agressivos no mercado comercial. Estrelas como Juan Soto, Luis Robert, Dylan Cease, Corbin Burns, Pete Alonso, Mike Trout e outros poderiam estar disponíveis e os Giants fariam bem em mirar em todos eles.

Os Giants têm um excedente de jogadores jovens e provavelmente irão lucrar com isso em uma negociação em algum momento, mas se estiverem se sentindo pressionados para causar um grande impacto, não seria nenhuma surpresa ver um cobiçado prospecto seguir em frente. .

