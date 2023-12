Como assistir Kansas City Chiefs vs. Green Bay Packers hoje à noite na NBC

Por US$ 70 por mês, o pacote de TV ao vivo do Hulu (com anúncios) lhe dará acesso à NBC, Fox, CBS e ESPN E Acesse ESPN+. Além disso, para os fãs de futebol universitário da NCAA, você também terá ESPNU, Fox, FS1, CBSN, NBC, ACCN, Big Ten Network e SECN. Basicamente, por muito pouco Todos os canais que você precisa para assistir aos jogos de futebol da NFL e NCAA em 2023. O único jogo da NFL que você perderá é o Thursday Night Football no Amazon Prime Video (ao qual você provavelmente já tem acesso, de qualquer maneira!).

Além disso, este pacote oferece uma assinatura do Disney+ e, claro, acesso à biblioteca de conteúdo geral do Hulu. Os planos de TV ao vivo do Hulu também incluem armazenamento DVR ilimitado, um processo de configuração sem dispositivo e cancelamento online fácil. Atualmente, o Hulu não oferece um teste gratuito para seu plano de TV ao vivo.