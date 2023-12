Portal de transferência da NCAA 2024: atualizações ao vivo, rastreador de transferência de futebol universitário, notícias fornecidas pela 247Sports

O Torneio do Portal de Transferência da NCAA para a temporada de futebol universitário de 2024 foi inaugurado oficialmente. O portal entrou em vigor com o período de transferência da FBS começando em 4 de dezembro e terminando em 2 de janeiro de 2024. Embora alguns jogadores tenham anunciado suas intenções de transferência antes de segunda-feira, eles não conseguiram entrar oficialmente no portal até que ele fosse aberto.

Com milhares de jogadores da FBS entrando no portal a cada ciclo, e o NIL se tornando um fator diferenciador na aquisição de jogadores, esperamos ver muita ação nesta temporada, naquele que se tornou um dos períodos mais importantes do calendário do futebol universitário.

Além dos jogadores de transferência notáveis ​​​​que serão listados abaixo à medida que o processo continua no próximo mês, fique atento aqui, pois a CBS Sports e a 247Sports cobrem a janela do portal de transferência de cima a baixo com um rastreador ao vivo, classificações atualizadas e muito mais. Clique nos links principais abaixo e continue navegando para atualizações ao vivo.

Portal de transferência da NCAA via 247Sports: Últimas adições ao portal | Classificações de transferência de equipe

Os jogadores mais proeminentes no portal de transferências de 2024