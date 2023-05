Três ATVs no Trans Euro Trail Portugal

Um Norton 901, 890 Adventure e um Africa Twin enfrentam as pistas de Portugal.

Um vídeo de 13 minutos com três amigos, três bicicletas, uma rota de 140 quilômetros (87 milhas) e música de fundo épica. Assista esse video. Costurado e cortado para esconder o máximo de ação possível, Paulo Lattes criou um trio com motos de aventura e um pouco de aventura no Portugal Trans Euro Trail (TET).

Latães está na Husqvarna Norden 901. É uma bela moto que foi lançada no início do ano passado e chegou à Europa e à Ásia como uma versão de luxo da KTM 890 Adventure. Para mais diversão com os amigos, Lattes trouxe mais dois amigos para o passeio, um em uma KTM 890 Adventure – curiosamente, e uma Honda Africa Twin. Todos os três foram para o TET em Portugal, e o vídeo cobre uma seção de 87 milhas do julgamento português.

Espere emoções, derramamentos e calafrios enquanto assiste a este vídeo. As coisas estão muito boas, e as seções rápidas de terra não oferecem nenhum desafio para os talentosos pesos pesados ​​e médios do grupo, no entanto, conforme o passeio avança, as coisas ficam cada vez mais rock, e a música vai de épica a preguiçosa. Algumas seções da trilha são tão rochosas e quebradas que a decolagem acontece na roda dianteira, e não de um jeito bom, mas um dia de trabalho para o aventureiro experiente.

Uma vez que os trilhos foram limpos e a maioria das estradas irregulares fechadas, partimos para um pouco de turismo da bicicleta e empurrando as máquinas sobre uma pitoresca ponte de madeira. Mais trilhas foram feitas, mais pedras foram cortadas e mais músicas dramáticas foram tocadas.

O TET é um percurso mapeado e regularmente atualizado em Portugal. Se você planeja viajar, confira nossos recursos abaixo para fazer o download. No momento da redação deste artigo, este artigo foi atualizado pela última vez em 31 de março de 2023.

