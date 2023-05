Trazer hip hop e muito mais para o Algarve

Eles se juntaram para formar o que era originalmente um grupo de hip hop; No entanto, eles evoluíram para incluir influências de jazz, funk, world music e gospel.

Metade dos membros do grupo The Hop são portugueses, enquanto a outra metade vem de todo o mundo. notícias de portugal Neil falou com Robb, Josephine Nightingale e Pedro Pereira, que compartilharam igual entusiasmo sobre seu emocionante projeto musical.

Neil começou compartilhando: “Sinto que o verdadeiro tesouro aqui são as histórias que cada um de nós carrega. Temos um DJ mundialmente famoso de Hamburgo, um médico que cresceu na Tanzânia, um professor de música durante o dia e um produtor de hip hop à noite. Cada um de nós traz suas histórias para o projeto e, de alguma forma, elas se entrelaçam sem esforço na melodia, ritmos e palavras.

na composição

Neil explicou: “Começamos com músicas pesadas, que eram músicas originais, mas às vezes pegamos amostras e as giramos. Metade do nosso set list é definido com músicas específicas, mas a outra metade somos soltos e improvisados, o que é uma grande coisa na cultura hip-hop, então nós meio que nos afastamos um do outro. Lá vamos nós, o público adora.

a história de niel

Neil Robb é do Canadá notícias de portugal: “Tornei-me professor e depois viajei durante cerca de sete anos pela América do Sul, África e Ásia. Também trabalhei como carpinteiro durante algum tempo. Depois de conhecer a minha mulher de Lisboa, mudei-me para Lisboa há 15 anos. fixou-se definitivamente no Algarco.

Quanto à sua ligação à música, Neil explicou: “Sempre gostei de música, faço rap em grupos”. Neil sempre gostou de hip hop: “Começou como uma brincadeira com amigos, tentávamos fazer rap como os videoclipes que víamos, eventualmente alguns de nós consertaram e eu entrei em algumas guerras. Eu fiz isso por um tempo.

Neil revelou que deixou a cena musical por um longo tempo até que fez amizade com Pedro e descobriu que os dois tinham um interesse comum pelo hip hop, e assim nasceu o The Hop.





a história de Josefina

Josephine Nightingale vive no Algarve há muitos anos e estabeleceu-se como musicista por mérito próprio, vindo de uma formação musical na Grã-Bretanha. “Sou amigo do Pedro e ele me abordou sobre o projeto The Hop e perguntou se eu estaria interessado em trazer algumas contribuições e vocais. Não sei o que estou fazendo, mas o hip hop é um gênero que estou familiarizado e estou sempre curioso e aberto para trabalhar com outras pessoas. Tipo, então eu fui e foi ótimo!

Josephine também explicou o que significa fazer parte desta banda: “Aprendo muito trabalhando em coletivo, o que significa que você tem que criar um espaço para o outro. É um desafio, mas é bonito e reflete o que é realmente o género musical e de onde veio, por isso fazer parte de algo assim em Portugal é uma nova perspetiva porque o hip hop é relativamente novo. .”

Crédito: Imagem fornecida; Autor: Mark Mennickman;





a história de Pedro

Pedro Pereira vive no Algarve há sete anos, depois de um ano no Brasil. Antes de se mudar para o Brasil, Pedro estudou jazz em Lisboa. “Sou professor de música, mas não quero parar de fazer música, então o hop é meu combustível musical, porque a pura conexão e construção humana me move. Jamais poderei fazer isso sozinho, não sei o que virá fora dela, mas é quando você se reúne com seus melhores amigos, você sabe que vai ser um bom momento e sempre vai ser criativo.

Pedro compartilhou que o The Hop tem sido um sucesso até agora, “Recebemos um ótimo feedback e críticas construtivas, mas para nós, tem sido muito divertido fazer esse processo de crescimento ao vivo. Quando o fazemos, criamos nossos shows e o hip hop é o que originalmente trouxe a ideia, mas eu amo muitos gêneros de música e o hip hop é como um lugar onde reunimos todos os nossos gêneros como o gospel. , com muito funk, jazz e improvisações clássicas.”

Crédito: Imagem fornecida; Autor: Mark Mennickman





o futuro

Quando o assunto é futuro, Pedro explicou que quer grandes sonhos: “Acho que todo mundo quer, claro, imagino que o Hop vai se apresentar em diversos lugares e até em grandes palcos, mas é importante que a gente faça isso passo a passo. . Acredito que as oportunidades virão quando estivermos prontos para elas.

Ele acrescentou: “Acho que estamos crescendo aqui, e até agora os shows têm sido muito bons. Estou muito grato ao FAVO Bistro Bar nas Hortas do Tabual, porque eles estão deixando a gente se apresentar lá, e isso mostra um muita confiança deles. É fantástico. Foi perfeito para nós porque não havia restaurante, banda e palco. A primeira vez que fizemos um show lá, pensei que seríamos 10 de nós e era para ser um multidão de amantes do hip-hop, mas estava tão cheio, tinha uma energia tão boa, tivemos até DJ Mixwell, que não conhecíamos. dimensão de sua expertise.”

Crédito: Imagem fornecida; Autor: Mark Mennickman;





“A música deve ser compartilhada”

Josephine afirmou: “Pedro não criou o grupo com a intenção de ser uma banda funcional, mas um grupo que serve o povo. É uma paixão e uma forma de arte que queremos desenvolver, mas claro, estamos abertos a fazer eventos ou casamentos se alguém nos quiser e for apropriado.

Hop fará um show imperdível FAVO Bistrô Bar Dia 10 de junho às 19h00 nas Hortas do Tabuel, Vila do Bispo. A entrada no evento é gratuita mas carece de reserva para o jantar através do +351 913 466 969.

Para manter-se atualizado com as últimas notícias do The Hop, encontre-os no Instagram @the_hop_jam. Para mais informações contacte thehopalgarve@gmail.com.