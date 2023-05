Portugal pondera banir a Huawei das redes 5G nacionais

Portugal pode se tornar o mais recente país a proibir efetivamente a Huawei e outras empresas chinesas de participar de sua infraestrutura 5G. Reportado por O governo de Portugal recomendou nesta semana que as operadoras locais sejam proibidas de adquirir equipamentos 5G de fora da UE ou de países que não sejam membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) ou da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. OCED).

A O Conselho Superior de Segurança Cibernética de Portugal partilhou quinta-feira que o governo disse que as empresas fora dessas jurisdições representam um “alto risco” para a segurança das redes sem fios do país. O documento não nomeia especificamente a Huawei, mas como a China não é membro da NATO, OCED ou da UE, a empresa ficará efetivamente excluída de participar nas redes 5G de Portugal, juntamente com outros fornecedores chineses como a ZTE. O Gabinete aprovou a recomendação do Conselho de Segurança.

“A Huawei não tem conhecimento prévio deste assunto e não foi consultada”, disse um porta-voz da Huawei. . “Nas últimas duas décadas, a Huawei trabalhou com operadoras portuguesas para construir redes sem fio e fornecer serviços de qualidade que conectam milhões de pessoas. Continuaremos a cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis ​​e a servir os clientes e parceiros portugueses que confiam nos nossos produtos e serviços.

Proibir empresas chinesas de participar de suas redes 5G seria uma reviravolta repentina para Portugal, que mantém laços estreitos com a potência do leste asiático há anos. como Financial Times Portugal tem sido um dos principais receptores de investimento chinês nos últimos anos. A Altice Portugal, a maior operadora sem fio do país, assinou um acordo em 2018 para usar dispositivos Huawei como parte de sua implementação 5G. Se Portugal avançar com a proibição, juntar-se-á a um punhado de países europeus, incluindo Dinamarca, Suécia, Estónia, Letónia e Lituânia, que proibiram recentemente a participação nas suas redes 5G.