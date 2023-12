Tony Khan promete continuar lutando como parte de uma longa resposta às negociações WWE/WBD

Depois do anel de honra A última batalha No PPV da noite passada (15 de dezembro) em Garland, Texas, Tony Khan e alguns dos lutadores que atuaram no show sentaram-se para falar com a mídia.

A parte final da conferência de imprensa de quase duas horas e meia (mostrada acima) teve o proprietário da AEW e da ROH sozinho no escritório, e a primeira questão que Khan enfrentou foram os relatos desta semana de que a WWE havia se encontrado com o atual AEW Televisão. Warner Bros faz parceria com Discovery no pacote de direitos de mídia para Raw.

Khan não se opôs a isso, mas sim formulou-o como procedimento operacional padrão para redes. Ele também deixou claro que a AEW conversou ou falará com outras redes sobre seu próximo acordo de direitos de mídia, que deve começar logo após o Raw acontecer no final de 2024:

“Ring of Honor, não tivemos tantos ultimamente, mas tivemos conversas muito boas sobre a AEW. Mesmo nos últimos dias, tive boas conversas com a Warner Brothers Discovery. Estamos com eles há vários anos – é um momento realmente emocionante para a AEW… “Temos nos saído incrivelmente bem para a Warners Brothers Discovery e temos um relacionamento muito, muito forte. Com os direitos de mídia e todas as coisas que estão por vir, todos têm que fazer a devida diligência – é apenas parte do negócio de TV.” “Onde estamos agora, estamos posicionados para que a AEW tenha um ano de tremendo crescimento em 2024. Há muitas coisas realmente interessantes acontecendo e eu sei que a Warner Brothers está muito entusiasmada, sobre as quais conversamos… é foi um ano ótimo para nós… Foi um ótimo ano para nós com a Warners Brothers Discover. Eles vieram até nós e nos pediram para deixar de assistir três horas de TV por semana na TBS e TNT e expandir para cinco horas. Isso tem sido muito, muito bem sucedido.. . “É um ótimo relacionamento e as coisas estão indo muito bem para nós. E parte do negócio de TV, para ambos os lados, é fazer a devida diligência e isso faz parte do esporte e da TV, na verdade. League, já vi esse processo ser feito.” Certamente com diferentes redes de TV olhando para diferentes esportes, e o mesmo esporte olhando para diferentes redes de TV.

Khan continuou falando sobre suas experiências como parte das equipes administrativas do Fulham FC e do Jacksonville Jaguars, levando-o a acreditar que a AEW está em uma “posição muito boa” em relação ao seu próximo contrato de TV. Ele voltou à ROH, dizendo que as marcas sob seu “guarda-chuva promocional” e seus parceiros constituíam uma “marca rival”. Isso traz muita negatividade comentada:

“Ser AEW significa estar sob constante ataque. Você dá um ótimo show, e no dia seguinte alguém diz algo negativo. Se você faz cinco grandes shows seguidos, alguém diz algo negativo. Se você faz cinco grandes shows seguidos, alguém diz algo negativo. Ele quebrou o recorde de maior número de ingressos já vendidos para qualquer show de luta livre na história do mundo, alguém tem algo ruim a dizer sobre isso. “Neste momento, não estou preocupado com isso. Só precisamos sair e fazer ótimos shows, semana após semana, como fizemos. Fomos o programa número 1 da TV a cabo esta semana, na quarta-feira. Vencemos todos Programa de TV na quarta-feira, entre centenas “E centenas de programas, em centenas de redes. Continuamos fazendo isso e todos que trabalham aqui ficarão bem de vida.”

Khan atribui parte disso ao uso do Twitter/X pelo mundo do wrestling. Ele disse que as conversas sobre outros esportes, como o futebol americano, estão mais difundidas no cenário da mídia social, com ligas e meios de comunicação cobrindo-os, e os fãs têm uma grande presença no TikTok e no Instagram. Mas não luta livre profissional:

“Acho que é um desafio porque nunca vi nada parecido com luta livre quando se trata de uma porcentagem tão grande de empresas gastando uma porcentagem tão grande de seu tempo em uma plataforma, que é X – antigo Twitter. É incrível quantas pessoas no ramo do wrestling estão no Twitter o tempo todo. E para ser honesto, eu entendo isso porque é por um bom motivo: para se envolver. Porque há uma grande porcentagem de fãs de wrestling, você, a mídia de wrestling, os formadores de opinião, os lutadores eles próprios, as empresas – há muitas pessoas nesta plataforma, é única e muito… “Tornou-se como uma câmara de eco, e há muita má-fé. Há muitas postagens de má-fé, e você pode ter um ótimo dia de trabalho, tipo, mostre o número, e as pessoas vão tentar te dizer que você não fez isso.” “Você não pode fazer algo ótimo. Ou você pode quebrar o recorde mundial.” Ter o maior número de ingressos vendidos para qualquer show de luta livre de todos os tempos, ter esse enorme sucesso no PPV, e o wrestling é ótimo e tudo é ótimo, e as pessoas estão ainda estou tentando lhe dizer que há algo errado com isso…”

Embora, e tenho certeza de que isso tenha a ver em parte com a última rodada de pessimismo desta semana em torno da AEW após os relatórios WBD/WWE, Khan não está desistindo. Ele encerrou uma longa resposta à pergunta com uma explicação séria de por que pretende seguir o conselho de John Cena e nunca desistir:

“Para estar na AEW, não importa o quão bem-sucedido você seja, haverá pessoas vindo em sua direção e atirando em você. Porque é isso que é. Há uma razão pela qual todos na minha posição até agora pararam de trabalhar. Eu sou o único que sobrou. Todo mundo que investe milhões de dólares nisso e faz isso semana após semana – e não há período de entressafra, você faz isso 52 semanas por ano – é uma batalha. “E isso é um crédito para os fãs. Eu sei o que é ser um fã de wrestling 52 semanas por ano. É difícil. Mas também é a coisa mais gratificante. É por isso que você não pode ficar longe disso por muito tempo. É por isso Nós sempre voltamos a isso. Somos viciados. E vale a pena lutar, e eu adoro lutar, e nunca vou parar de lutar. Não importa o que aconteça, não importa como as coisas mudem. Ele vale a pena. É a luta que Jim Crockett, Verne Gagne, Ted Turner e tantas pessoas que tentaram isso lutaram. E Deus abençoe a todos, e estou fazendo isso por vocês. Todos. Sei que todos vocês estão aqui em espírito.

Isso pode ser um pouco clichê, e você certamente pode debater e debater a abordagem estratégica que Khan adota em sua luta – mas é difícil negar a paixão do homem. AEW/ROH não funciona perfeitamente e ninguém será capaz de agradar todos os fãs de wrestling o tempo todo. Mas o negócio é melhor porque tem “marcas concorrentes” que oferecem opções aos fãs e talentos. Então, embora eu prefira que a AEW faça mais “não se preocupar” e fale menos sobre coisas como trolls do Twitter e… Tudo em Números de comparecimento*, apoio a luta do TK.

Deixe-nos saber como você se sente sobre essas citações. Você pode conferir na íntegra com All A última batalha Mídia no vídeo incorporado no topo desta postagem. A parte de Khan começa por volta de 1:44.

*Khan falou sobre Tudo em números Muita coisa acontece durante a festa e fica claro que há algo específico que importa muito para ele.

