Travis Kelsey e Julia Roberts participam da turnê Dublin Eras de Taylor Swift

Travis Kelce leva a frase “fim de semana agitado” a novos patamares em nome do amor!

O tight end do Kansas City Chiefs, de 34 anos, foi visto na multidão do Eras Tour no terceiro e último show da namorada Taylor Swift no Aviva Stadium em Dublin, Irlanda, no domingo, 30 de junho.

A única aparição da estrela da NFL nos shows de Swift em Dublin aconteceu um dia depois que Kelce compareceu ao casamento do companheiro de equipe Clyde Edwards-Helaire na Califórnia com JoJo O’Conner no sábado, 29 de junho, em Calabasas.

É a primeira aparição de Kelsey em um show desde que ele apareceu pela primeira vez no palco da Eras Tour com a cantora de “So High School” em seu show em Londres em 23 de junho.

Taylor Swift se apresenta em Dublin.

Charles McQuillan/TAS24/Getty Images



Kelsey manteve algumas estrelas da lista A no programa; Swifty está ativado O vídeo foi postado nas redes sociais Do atleta rindo em conversa amigável com a atriz Julia Roberts, 56, no domingo, enquanto ela segurava seu ombro.

Ele estava vestindo uma camisa branca casual e calça com boné de beisebol, como pode ser visto na foto Instagram e X Publicações (anteriormente Twitter). Ele foi visto cantando com o público Saia de campo com Swift34, após o show – com ela fantasiada ao lado dele enquanto acenavam para os fãs.

Taylor Swift se apresentando.

Charles McQuillan/TAS24/Getty Images



A vibração casual de Kelce contrastou com seu look na noite de sábado, quando ele vestiu um look chique todo preto, incluindo terno e óculos, para comemorar o casamento de seu amigo Edwards-Helaire.

Além da aparição de Kelsey na frente do público, Swift sofreu um pequeno acidente no palco enquanto cantava a música “The Youngest Man Who Ever Lived”, enquanto… Juramento do poeta torturado Parte de seu setlist.

Taylor Swift é acompanhada no palco por Travis Kelce (à direita) em Londres.

Gareth Cattermole/TAS24/Getty



A cantora de “Down Bad” ficou presa no palco quando não recuou como deveria, de acordo com um vídeo Tomado em X. Um de seus dançarinos de apoio, Jan Ravnick, veio em seu auxílio e a ajudou a sair do palco.

Swift também dedicou e cantou ““Clara Bow” da lenda do Fleetwood Mac Stevie Nicks, que estava presente, durante a parte surpresa do show. Lembre-se da letra da música Nicks.

Swift então cantou “You’re On Your Own, Kid”, que Nicks disse em 2023 a ajudou a sofrer após a morte de sua colega de banda Christine McVie em 2022.