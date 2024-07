O filme “Horizon” de Costner é um grande sucesso de bilheteria

Prequelas são arriscadas. Erros notáveis ​​​​incluem “Furiosa: A Mad Max Saga”, “The First Omen” e “Lightyear”. Os fãs já sabem o que vai acontecer a seguir na história, o que torna difícil para os profissionais de marketing do estúdio criarem entusiasmo, e as prequelas muitas vezes carecem das estrelas que ajudaram a tornar as franquias populares em primeiro lugar. Por exemplo, Emily Blunt foi a atração principal dos dois primeiros filmes de Quiet Place.

O forte desempenho de “Day One” é ainda mais impressionante considerando que seu estúdio, Paramount, recentemente se envolveu em um perturbador drama com ingressos esgotados. Shari Redstone, a acionista controladora da empresa, demitiu um alto executivo, negociou uma oferta pública de aquisição e finalmente cancelou tudo, fazendo o preço das ações despencar. Apesar dessa turbulência, a equipe de cinema da Paramount teve um sucesso brilhante em colocar “Day One” no mercado.

O muito divulgado filme de Costner, “Horizon”, que custou cerca de US$ 100 milhões para ser produzido e outros US$ 30 milhões para ser comercializado, ficou em terceiro lugar. Analistas disseram que ela estava a caminho de ganhar US$ 11 milhões. (Teatros e estúdios dividem as vendas de ingressos em cerca de 50-50.) Costner esperava que os fãs da série de faroeste contemporânea de sucesso “Yellowstone”, especialmente aqueles que vivem no centro do país, fossem aos cinemas. Provou ser uma quimera.

A Horizon conseguirá recuperar o equilíbrio nas próximas semanas? Citando especialistas em bilheteria, eles não estavam otimistas Críticas ruins. Além disso, os compradores de ingressos deram a “Horizon” um B menos nas pesquisas CinemaScore, o que significa que o boca a boca será fraco.