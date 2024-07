Michael J Fox se junta ao Coldplay para uma apresentação surpresa no Festival de Glastonbury

Michael J. Fox é uma estrela na tela e no palco!

O ator de De Volta para o Futuro fez uma aparição surpresa no Festival de Glastonbury no sábado, juntando-se ao Coldplay no palco durante a apresentação da banda.

BBC Música/YouTube Michael J. Fox se apresenta com Coldplay no Festival de Glastonbury, 29 de junho de 2024.

Fox, 63 anos, diagnosticado com doença de Parkinson desde 1991, estava sentado em sua cadeira de rodas no palco tocando guitarra enquanto a banda tocava seus sucessos “Humandkind” e “Fix You”.

Michael J. Fox chama seu filho Sam de ‘melhor amigo’: o que saber sobre seus quatro filhos

depois desempenhoo líder da banda, Chris Martin, prestou uma homenagem maravilhosa a Fox, creditando ao ator a inspiração por trás da carreira musical da banda.

“A principal razão pela qual estamos na banda é para assistir De Volta para o Futuro. Então, obrigado ao nosso herói para sempre, uma das pessoas mais incríveis da face da Terra, Sr. Michael J. Fox. Muito obrigado.” Michael, nosso herói”, disse Martin.

BBC Música/YouTube Michael J. Fox se apresenta com Coldplay no Festival de Glastonbury, 29 de junho de 2024.

Fox interpretou o adolescente Marty McFly no filme de 1985. Martin apresentou Fox ao público de Glastonbury referindo-se ao seu personagem no filme.

“Com seu riff estilo Chuck Berry e a maneira como ele socou Biff: Senhoras e senhores, por favor, dêem as boas-vindas a Michael J. Fox”, disse Martin.

Fox deixou de atuar em 2020 devido à progressão da doença de Parkinson.

Ele fundou a Fundação Michael J. Fox em 2000 e, desde então, a fundação se tornou a maior financiadora sem fins lucrativos de pesquisas sobre a doença de Parkinson no mundo, financiando mais de US$ 1,5 bilhão em projetos de pesquisa, segundo dados da fundação. local na rede Internet.

Esta não é a primeira vez que Fox se junta à banda para uma apresentação, com o ator e o Coldplay unindo forças cooperou Em julho de 2016, no MetLife Stadium em Nova Jersey, quando o Coldplay cantou “Johnny B. Goode”, a música de Chuck Berry apresentada em “Back to the Future”.