Travis Kelce foi visto no segundo show de Taylor Swift em sua turnê Buenos Aires Eras

Um dia depois de desembarcar na Argentina, Travis Kelsey Ele foi flagrado festejando como se fosse 1989 durante sua recepção Taylor SwiftConcerto da Eras Tour diante de uma grande multidão no Estádio Monumental de Buenos Aires.

A estrela do Kansas City Chiefs foi fotografada em pé e orgulhosa enquanto participava do desfile. Swifties com olhos de águia foram às redes sociais para compartilhar uma foto mostrando-o em uma tenda ao lado do pai de Swift, Scott Kingsley Swift.

A aparência de Kelce segue a aparência do cantor de “Anti-Hero”. Tive que remarcar A segunda noite de sua residência de três shows na Argentina foi na sexta-feira devido ao clima.

“Eu adoro o show da chuva, mas não vou colocar meus fãs ou meus colegas artistas e equipe em perigo”, escreveu Swift no Instagram na sexta-feira. “Remarcamos o show desta noite em Buenos Aires para domingo devido ao clima muito caótico, e não seria seguro tentar realizar este show. A boa notícia é que estarei na Argentina por mais algum tempo!”

Kelce chegou à Argentina depois de deixar Kansas City na noite de quinta-feira. Sua chegada à América do Sul ocorreu logo após sua chegada Participe Quarterback do Chiefs Patrick Mahomes15 e a Gala da Fundação Mahomies. Depois de adiar o show de sexta-feira, Swift e Kelsey Gostei do jantar No Hotel Four Seasons em Buenos Aires. Eles estavam de mãos dadas quando entraram no restaurante, e os fãs aplaudiram e torceram pelo adorável casal.

Kelce participou pela primeira vez da Eras Tour de Swift em julho no Arrowhead Stadium – casa do Kansas City Chiefs – onde tentou (mas não conseguiu) dar ao cantor uma pulseira da amizade.

“Fiquei desapontado por ela não falar antes ou depois dos shows porque ela tem que guardar a voz para as 44 músicas que canta”, compartilhou The Chiefs Tight em sua página. Novos horizontes Podcast em julho. “Então, fiquei um pouco magoado por não poder dar a ela uma das pulseiras que fiz para ela.”

Sua missão? Ele deu a Swift seu número escrito na pulseira da amizade que queria dar a ela.

Kelce acabaria por convidar Swift para um jogo em Kansas City. ela Aceitei o conviteE O resto é história.

