Taylor Swift muda linha de ‘Karma’ e beija Travis Kelce em Buenos Aires – Billboard

Imagens de Gotham/GC

Oficialmente no palco! Taylor Swift deu uma mensagem ao interesse amoroso Travis Kelsey durante “Karma” e mais tarde saiu correndo do Eras Theatre para beijá-lo em seu show em Buenos Aires na noite de sábado (11 de novembro).

Explora Explora Assista aos vídeos, gráficos e notícias mais recentes Assista aos vídeos, gráficos e notícias mais recentes

Está tudo acontecendo: Swift cantou “Karma é o cara do Chiefs que volta direto para mim”, substituindo a letra original de “Karma”, “Karma é o cara do Chiefs que volta direto para mim”. Isso foi diante de uma plateia ao vivo no Estádio River Plate, onde Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, estava assistindo ao show com o pai de Swift na tenda VIP.

Quando o show terminou, Swift correu direto para os braços de Kelsey e o beijou.

Kelsey, que saiu para jantar com Swift na noite anterior, foi vista no show de sábado à noite de Swift, saindo com o pai da estrela pop, Scott.

Swifties teve alguns outros vislumbres rápidos e adoráveis ​​de Kelce se divertindo em um show da Eras Tour.

Enquanto Swift perguntava “Quem pode ficar?” Enquanto ela cantava AmanteEle é o “Arqueiro”. Eu levantei um sinal Que diz “Nós ficaremos”.

Durante o discurso de Swift antes para sempre“Champagne Problems”, Kelsey orgulhosamente se juntou à multidão cantando “Olé, Olé, Olé” em apoio ao cantor. Outros vídeos circulantes mostram isso Cantando com “Espaço em Branco” E Cortando para “salgueiro” Como os fãs especulam, é Ele apontou direto para Travis Ela canta “Este é meu homem”.

Assista a tudo nos clipes capturados pelos fãs abaixo, começando com a doce reação de Kelce à mudança na letra.