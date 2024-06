Travis Kelce compara jogar um jogo da NFL em Wembley a assistir Taylor Swift se apresentar lá

Travis Kelce sabe o que é se apresentar diante de uma multidão no Estádio de Wembley, mas ele nunca experimentou o tipo de público para o qual sua namorada Taylor Swift se apresentou – até o último domingo.

No último episódio para ele Novos horizontes O podcast foi lançado na quarta-feira, 26 de junho, e Travis, 34, e seu irmão, Jason Kelce, ainda estavam gostando de assistir Swift, 34, “rasgar tudo” no Estádio de Wembley durante sua parada em Londres em sua turnê Eras.

Os irmãos da NFL viajaram para a Inglaterra com amigos e familiares para ver os shows de Swift, que aconteceram três noites, de 21 a 23 de junho.

“Foi incrível”, disse Travis, observando que os fãs no Estádio de Wembley estavam mais entusiasmados com o desempenho de Swift do que quando ele e o Kansas City Chiefs jogaram lá em 2015 contra o Detroit Lions.

Ele continuou: “Tocar para 90.000 pessoas no Estádio de Wembley? Lembro-me de 2015, quando estava tocando para 80.000 pessoas no Estádio de Wembley e então vi Ty lá e ele estava enlouquecendo. “

Travis Kelce (à direita) junta-se a Taylor Swift no palco, durante a “Taylor Swift | Eras Tour” no Estádio de Wembley.

Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images



Jason, 36 anos, observou que os fãs nos jogos da NFL “também torcem por todos os jogadores em campo” e “não é apenas uma pessoa no palco”.

“Foi incrivelmente impressionante”, acrescentou Jason. “Há algo sobre, obviamente, Taylor ser uma cantora e compositora incrível, mas ser capaz de ir lá e ser uma artista nesse nível durante o tempo em que esteve lá, tipo três horas e meia ou quatro horas?”

“Sim, 45 músicas, Bob”, respondeu Travis, dando seus apoios a Swift.

“Oh meu Deus. “Sim, cara, se eu fizesse o que você fez em uma música, teria que trocar de roupa”, Jason riu.

“Louco”, Travis concordou.

Taylor Swift.

Kevin Mazur/Getty



Foi mais um fim de semana inesquecível para o casal de estrelas. No show de domingo, Travis fez sua estreia na Eras Tour, juntando-se a Swift no palco como dançarino reserva durante a troca de figurino de “I Can Do It with a Broken Heart”.

Durante a mudança, Kelsey carregou Swift para o sofá e ajudou outra dançarina a se refrescar antes de cantar a música final de Seção de poetas torturados Seção da apresentação.

“Ainda desmaiando/desmaiando com a estreia do @killatrav na Eras Tour 🥰 Nunca esquecerei esses shows”, escreveu Swift no Instagram depois.

“Eles adoraram estar no palco juntos”, disse uma fonte à People esta semana. “Ele é confiante e divertido, e esse foi um dos destaques da turnê dela.”

