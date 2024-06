A antiga casa de Marilyn Monroe em Los Angeles ganha status de marco, frustrando escavadeiras

Imagens Getty

Alguns não gostam… isso destrói.

A Câmara Municipal de Los Angeles votou por unanimidade na quarta-feira para designar a antiga casa de Marilyn Monroe no West Side como um marco histórico cultural, frustrando uma tentativa dos atuais proprietários de demoli-la. A mudança ocorre cinco meses depois que a Comissão do Patrimônio Cultural de Los Angeles bloqueou os esforços de demolição devido ao significado cultural da casa.

“Temos a oportunidade de fazer hoje algo que deveria ter sido feito há 60 anos”, disse a vereadora Tracy Park – que representa o 11º distrito da cidade – antes da votação de quarta-feira. … Provavelmente não existe nenhuma mulher na história ou na cultura capaz de incorporar a imaginação pública como Marilyn Monroe fez. Mesmo depois de todos esses anos, sua história ainda ressoa e inspira muitos de nós hoje.

A casa em 12305 West Fifth Helena Drive é onde a venerada atriz foi encontrada morta aos 36 anos de idade em agosto de 1962.

Em setembro, Park decidiu salvar a casa, designando-a como um marco histórico cultural. Ela disse que seria um “golpe devastador” para a preservação histórica e para uma cidade onde menos de 3% das designações históricas estão ligadas ao património feminino.

Há duas semanas, o conselho adiou a sua votação depois de Park ter solicitado uma prorrogação para responder às preocupações dos proprietários e residentes da área, que expressaram preocupações sobre privacidade e segurança com a designação.

Park observou que ela equilibrou essas preocupações com a transferência da designação através do Comitê Histórico-Cultural do Conselho e do Comitê de Planejamento e Gestão do Uso do Solo do Conselho. Ela fez uma moção durante a reunião de quarta-feira para avaliar as restrições aos ônibus de turismo na West Fifth Helena Drive e nas ruas vizinhas.

No dia 6 de maio, os advogados da herdeira imobiliária Brenah Milstein e seu ex-marido Você é mais inteligente que um aluno da quinta série? O produtor executivo Roy Bank apresentou documentos judiciais ao juiz do Tribunal Superior de Los Angeles, James Chalfant, nos quais eles disseram que a cidade estava violando a lei ao tentar dar reconhecimento histórico à casa. O casal comprou a casa em julho de 2023 por US$ 8,35 milhões e obteve licença de demolição da cidade – que foi posteriormente revogada.

Chalfant inicialmente decidiu a favor da cidade, chamando a proposta do Milstein-Bank de “uma proposta pouco convincente para vencer, para que possam demolir a casa e eliminar a questão do monumento histórico-cultural”.