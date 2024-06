Um acordo inicial IATSE foi alcançado com os estúdios e streamers

Ilustração THR/Adobe Stock

Na noite de terça-feira, o sindicato da tripulação IATSE chegou a um acordo provisório sobre um novo contrato de três anos cobrindo 13 moradores da Costa Oeste com os principais estúdios e emissoras de Hollywood.

Líderes de 13 moradores da Costa Oeste, que representam coletivamente cerca de 50.000 tripulantes, revelaram a notícia aos membros na noite de terça-feira. A notícia foi posteriormente anunciada pela IATSE e pela Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa a gestão na negociação coletiva. O acordo contratual que sucede ao chamado Acordo Básico ainda está sujeito a votação de ratificação, para a qual ainda não há data definida, antes de entrar em vigor.

Embora o IATSE tenha dito aos membros na terça-feira que forneceria mais detalhes nos próximos dias, os líderes sindicais revelaram alguns termos iniciais. O acordo provisório aumentará os salários em 7 por cento no primeiro ano do contrato, 4 por cento no segundo ano e 3,5 por cento no terceiro ano, segundo o sindicato – seguindo o padrão estabelecido pela SAG-AFTRA com o seu contrato que encerrou a greve em 2023. O novo contrato incluirá: Penalidades adicionais para longas jornadas de trabalho, incluindo triplicação do salário por hora para trabalhadores horistas quando uma jornada de trabalho exceder 15 horas. Enquanto isso, os trabalhadores “de plantão” ganharão o dobro do seu salário por hora no sétimo dia de trabalho em uma semana. O sindicato acrescentou que “aumentos salariais adicionais entrarão em vigor em produções não dramáticas sob o Acordo Suplementar de Videotape”, um contrato que cobre certos reality shows, game shows, premiações, televisão ao vivo e programas de meia hora.

A inteligência artificial foi uma grande preocupação para o grupo de trabalho nesta ronda de negociações, dado que o IATSE representa uma vasta gama de ofícios que podem ser – ou já são – afetados pela tecnologia. A este respeito, o sindicato e a administração concordaram com “novas proteções”, incluindo “linguagem que garante que nenhum funcionário seja obrigado a apresentar reclamações de IA de qualquer forma que possa deslocar qualquer funcionário coberto”.

No que diz respeito aos planos de saúde e pensões do sindicato, o acordo cobriria os 670 milhões de dólares que o sindicato tem afirmado repetidamente serem necessários para manter esses benefícios fortes. Revelou que o “novo fluxo de resíduos” é um dos mecanismos de financiamento que vai ajudar a impulsionar o plano.

“Agradecemos a todos que participaram do processo de negociação do Acordo Básico de 2024”, afirmaram os líderes sindicais da Costa Oeste em sua carta aos membros na terça-feira. “Do início ao fim, o seu contributo foi inestimável e garantiu que o nosso comité de negociação estivesse na mesa de negociações com objectivos claros e consenso sobre como alcançá-los.”

Os líderes acrescentaram que esperam apresentar o “pacote completo” do acordo aos membros. O sindicato está programado para emitir um resumo do acordo dentro de dois a três dias, enquanto um memorando de entendimento é esperado nas próximas duas semanas. A federação sindical local também organizará reuniões gerais de membros para explicar o acordo, enquanto um webinar para todos os sindicatos locais será realizado no dia 13 de julho.

A IATSE começou a negociar o seu acordo básico em 5 de março. Embora muitos na indústria inicialmente se preocupassem que as negociações deste ano pudessem levar à terceira greve da indústria em dois anos, os líderes sindicais em geral ofereceram mensagens de esperança ao longo das negociações. Mais importante ainda, as negociações ocorreram num momento em que uma grande parte dos tripulantes ainda se recuperava das greves de 2023 e enfrentava menos oportunidades de emprego no meio de uma recessão mais ampla em todo o setor.

O sindicato tinha inicialmente planeado concluir as negociações do acordo básico em 17 de Maio, mas o grupo laboral e a direcção acabaram por acrescentar dois períodos de negociação adicionais, uma vez que pontos-chave permaneceram por resolver. Em última análise, o acordo inicial – que surgiu no segundo dia da última prorrogação da negociação – foi alcançado muito antes da data de expiração do acordo original, 31 de julho.