Steelers lideram Seahawks por 30-23

Os Steelers responderam novamente, com Rudolph conectando em um catch-and-run de 25 jardas com o tight end Pat Freiermuth na terceira para 4, em seguida, pegando Harris 23 jardas em uma corrida tortuosa e contundente para o Seattle 21. Subiu um 9 -yard percorrido por Harris quando ele rompeu a linha, evitando o contato com os pés e correu para a end zone nas últimas quatro jardas para dar aos Steelers uma vantagem de 17-14 no intervalo.

Os Steelers correram 145 jardas no primeiro tempo em 24 tentativas, com Harris ganhando 74 jardas em 13 corridas e Warren ganhando 67 jardas em sete tentativas. Foi o maior número de jardas corridas no intervalo, já que eles tiveram 153 jardas no segundo tempo de uma vitória em Buffalo na semana 14 da temporada de 2016.

“Foi muito bom”, disse Moore sobre o rápido início da corrida com a bola. “Vi que marcamos 145 gols no primeiro tempo. Gostaria que terminássemos com mais, mas vamos aguentar.”

Os Steelers superaram os Seahawks por 257-178 no primeiro tempo, segurando a bola por mais de 19 minutos.

Seattle empatou o jogo em 17-17 com um field goal de 43 jardas de Jason Myers na posse de bola inicial do segundo tempo, mas os Steelers responderam imediatamente, dirigindo 71 jardas para outro touchdown, com Johnson conseguindo 42 delas em um snap- e corra.

Isso preparou Harris para seu segundo touchdown no jogo, este de 4 jardas, enquanto toda a linha ofensiva o levava para a end zone para uma vantagem de 24-17, faltando 6:57 para o final do terceiro quarto.

Os Steelers conseguiram um three-and-out na próxima posse de bola do Seattle, mas depois de uma primeira descida, foram forçados a chutar pela primeira vez no jogo no final do terceiro quarto. READ Lenda do tênis Chris Evert revela diagnóstico de câncer de ovário

Mas nos dois últimos trechos do quarto, Smith acertou em cheio com Metcalf para um ganho de 32 jardas para o meio-campo, então Smith correu 25 jardas para o Pittsburgh 29.

No entanto, o impulso estagnou e os Seahawks se contentaram com um field goal de 43 jardas que reduziu a vantagem dos Steelers para 24-20 faltando 13:30 para o final do jogo.

Rudolph então acertou Pickens para um ganho de 34 jardas na terceira para 6 no Seattle 22, mas os Steelers foram parados na terceira descida no Seattle 8 e Boswell chutou um field goal de 26 jardas para dar aos Steelers um 27-20. liderar. Vantagem com 7:07 restantes de jogo.

Na primeira jogada da scrimmage após o placar, o outside linebacker Nick Herbig saiu do lado cego e acertou Smith, resultando em um fumble que ele também recuperou no Seattle 16.

Isso criou um field goal de 21 jardas para Boswell, com os Steelers tirando mais 2:29 do cronômetro para deixar Seattle com apenas 4:31 para superar um déficit de 30-20.

Os Seahawks partiram para uma blitz para conseguir um field goal faltando 2:01 para o fim, com Joey Porter Jr. quebrando um par de passes na end zone destinado a Metcalf, reduzindo a vantagem para 30-23, mas Johnson recuperou um chute lateral. para dar a bola aos Steelers no Seattle 44.

Os Steelers então esgotaram o tempo para fechar a vitória e marcaram um jogo no sábado em Baltimore, onde precisam de uma vitória e de alguma ajuda para chegar aos playoffs.