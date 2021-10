Traje de Halloween “jogo de lula” banido no distrito escolar de Nova York

Três escolas primárias no interior do estado de Nova York estão proibindo as fantasias de Halloween do “Jogo de Lula” devido à “mensagem violenta” do programa de sucesso.

A restrição veio depois que os administradores da escola Fayetteville-Manlios na área de Syracuse enviaram um e-mail aos pais, dizendo que os alunos estavam jogando uma versão do jogo de sobrevivência retratado na série coreana da Netflix. CNY Central relatado na terça-feira.

Na carta enviada aos pais da Mott Road Elementary School, dizia: “Devido às preocupações sobre a natureza potencialmente violenta do jogo, não é apropriado jogar no recreio ou período de discussão na escola.”

Além disso, a fantasia de Halloween deste show não atende às nossas diretrizes de fantasia da escola devido à mensagem potencialmente violenta que acompanha a fantasia.

Os fatos, fatos de treino e máscaras exclusivos do programa devem agora estar de volta ao armário com “Sexta-feira 13” e …GritarMáscaras, de acordo com as diretrizes da área suburbana, o superintendente, Dr. Craig Tice, disse à agência.

“Squid Game”, lançado em setembro, é o programa mais assistido na Netflix, com mais de 111 milhões de telespectadores. Netflix

O macacão e a máscara ‘Lula’ não atendem às normas da moda escolar, de acordo com uma nota de uma escola de ensino fundamental de Nova York. Getty Images

Segundo consta, ele disse: “Nenhum item que possa ser interpretado como armas deve ser levado para a escola, como espadas de brinquedo ou armas, e as fantasias não devem ser muito sangrentas ou assustadoras para não assustar nossos jovens alunos.”

o muito popular A série Dystopian é sobre pessoas que são convidadas a jogar jogos infantis matadores para conseguir dinheiro rápido. 111 milhões de telespectadores stream de exibição No mês desde que estreou em setembro, tornando-se o programa mais popular de todos os tempos na Netflix.