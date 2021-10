O primeiro trailer adequado de Cowboy Bebop tem grande ação noir e ótimo corgi

Trailer oficial do evento ao vivo da Netflix Cowboy Bebop A série está finalmente aqui. lançado durante Evento de contagem regressiva ao vivo Apresentando as estrelas John Cho, Daniela Pineda e Mustafa Shakir, o trailer é mais uma prévia do que podemos esperar da tão esperada adaptação da lendária série de anime.

O trailer começa com John Cho como Spike Spiegel em pé no telhado do bebop de mesmo nome enquanto o ouvimos conversando com sua ex-namorada Anna sobre o que está fazendo atualmente. Lidamos com cenas da antiga vida de Spike como um gangster, seu novo parceiro Jett e uma imagem agitada de reflexão em uma poça de água que deve enviar bebop Os fãs estão em frenesi.

o Cowboy Bebop O trailer apresenta a mesma ação de alto estilo que a Netflix mostrou em um Vídeo teaser semana passada Com mais cenas que parecem uma recriação quase perfeita do anime. Temos vislumbres de Pierrot Le Fou, o notório inimigo palhaço de Spike, vislumbres muito curtos do outro inimigo mortal de Spike, Vicious, e vários momentos engraçados entre Spike, Jet e Faye (com a estreia oficial de Ein!) Que fazem um bom trabalho de destaque seu relacionamento contencioso.

Mais do que tudo, estou feliz por termos ouvido mais músicas do que apenas “Tank!”. Uma das maiores e mais alegres surpresas em eventos ao vivo Cowboy Bebop Anúncio de que o compositor original do anime, Yoko Kano, retornará para se apresentar Nova musica para mostrar. O trailer começou com uma música de trompete silenciosa que soou como um novo arranjo para a música.CosmosDá-nos um rápido vislumbre do que o laudatório autor de anime tem trabalhado.

Cowboy Bebop Chegando à Netflix em 19 de novembro.