A famosa tatuadora Kat Von D anunciou que está oficialmente saindo Anjos para o campo Indianae a famosa loja de tatuagem em Los Angeles será fechada no processo.

“Como alguns de vocês sabem, recentemente compramos uma bela casa em um pequeno terreno na zona rural de Indiana, e quanto mais tempo passamos lá, mais percebemos que nos sentimos mais em casa do que aqui em Los Angeles”, real nome de Katherine von Drachenberg, Postado no Instagram segunda-feira . A postagem vinha acompanhada de uma foto dela lendo “Goodbye California”.

Von D operou High Voltage, seu luxuoso estúdio de tatuagem em West Hollywood, nos últimos 14 anos, que também foi palco do reality show “LA Ink” do TLC.

Agora, ela planeja abrir uma nova loja em Indiana e fechar a High Voltage.

“Depois de muito pensar, decidimos que nos mudaremos permanentemente para Indiana no final deste ano. Estamos planejando vender nossa linda casa aqui e provavelmente abrirei um estúdio particular em Indiana assim que terminei a reforma da casa lá “, ela continuou no Instagram.

“Não achei que faria sentido mantê-lo aberto se eu não estivesse presente e, além de voltar a trabalhar na música com minha banda, não planejamos voltar para LA com muita frequência.”

Von D comprou a mansão histórica de Benjamin Schenk em Vevay, Indiana, no ano passado, Citado da CalifórniaSuas políticas ultrajantes, excessos governamentais autoritários, taxação ridícula, entre suas muitas corrupções “em um post no Instagram sobre a compra.

Vevay está localizada a pouco mais de 160 quilômetros a sudeste de Indianápolis e está localizada ao longo do rio Ohio.

Von D não está sozinho ao dar esse passo. Elon Musk pediu que Tesla se retirasse da Califórnia no ano passado, enquanto o popular apresentador de podcast Joe Rogan fez o mesmo no Texas.

Este ano, a Califórnia relatou seu primeiro declínio populacional anual pela primeira vez na história do estado. No geral, a população da Califórnia diminuiu em mais de 182.000 em 2020. Muitos citaram os altos impostos estaduais e como eles não são acessíveis para as famílias.

“Os números não mentem. As pessoas estão deixando nosso país porque não é acessível para todos. O governo de um só partido tornou quase impossível criar uma família.” Kevin Faulconer tuitou, o ex-prefeito de San Diego, em maio.