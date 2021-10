Traços antigos de vida foram descobertos envoltos em uma safira de 2,5 bilhões de anos

Ao analisar algumas das pedras preciosas coloridas mais antigas do mundo, pesquisadores de Universidade de Waterloo Ele descobriu um remanescente de carbono que já foi antigo, coberto por uma safira de 2,5 bilhões de anos.

A equipe de pesquisa, liderada por Chris Yakimchuk, professor de Ciências da Terra e Ambientais em Waterloo, começou a estudar a geologia da safira para entender melhor as condições necessárias para a formação da safira. Durante essa pesquisa na Groenlândia, que contém os depósitos de safira mais antigos conhecidos do mundo, a equipe encontrou uma amostra de safira que continha grafite, um mineral feito de carbono puro. A análise desse carbono indica que ele é uma relíquia da infância.

“O grafite dentro desta safira é realmente único. É a primeira vez que vimos evidências de vida antiga em rochas com safira”, diz Yakimchuk. “A presença de grafite também nos dá mais pistas para determinar como as safiras se formaram neste local, algo que é impossível fazer diretamente com base na cor da safira e na composição química.”

A presença do grafite permitiu aos pesquisadores analisar uma propriedade chamada estrutura isotópica dos átomos de carbono, que mede as quantidades relativas de diferentes átomos de carbono. Mais de 98 por cento de todos os átomos de carbono têm uma massa de 12 amu, mas alguns átomos de carbono são mais pesados, com uma massa de 13 ou 14 amu.

“A matéria viva é preferencialmente composta de átomos de carbono mais leves porque leva menos energia para ser incorporada às células”, disse Yakymchuk. “Com base no aumento da quantidade de carbono-12 neste grafite, concluímos que os átomos de carbono já foram vidas antigas, provavelmente microorganismos mortos, como as cianobactérias.”

O grafite é encontrado em rochas com mais de 2,5 bilhões de anos, período do planeta em que o oxigênio não era abundante na atmosfera e a vida existia apenas em microrganismos e membranas de algas.

Durante este estudo, a equipe de Yakymchuk descobriu que este grafite não apenas conecta a pedra preciosa à vida antiga, mas também é provavelmente essencial para que esta safira exista. O grafite mudou a química da rocha circundante para criar condições favoráveis ​​para o crescimento da safira. Sem ele, os modelos da equipe mostraram que safiras não poderiam ter sido formadas neste local.

O estudo, “Crescimento do corindo (safira) durante a montagem final do cráton arqueano do Atlântico Norte, sudoeste da Groenlândia”, foi publicado recentemente em análises ásperas de geologia. Um estudo de acompanhamento foi publicado na revista intitulada “The Corundum Enigma: Restrição de Composições de Fluidos Envolvidos na Formação de Safira em Enzimas Metamórficas de Rochas Ultramáficas e de Alumínio”. geologia química em junho.

