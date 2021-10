CDC ‘monitorando cuidadosamente’ variante Delta Plus COVID-19

A diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, Dra. Rochelle Walinsky, disse no domingo que a agência é “extremamente cautelosa”. Vigilância da nova variante do COVID-19, conhecido como Delta plus.

Walensky disse que a sub-estirpe da variante delta altamente contagiosa, conhecida como AY.4.2, estava em seu radar enquanto se espalhava pelo Reino Unido.

“Estamos monitorando com muito cuidado. Temos alguns casos aqui nos Estados Unidos, mas não decolou como no Reino Unido”, Walinsky. Ele disse no Meet the Press da NBC.

Mas Walinsky ressaltou que ainda não foi determinado se a nova variante é mais contagiosa ou resistente às vacinas, apesar de estar ligada a um número crescente de casos no Reino Unido.

“Ele contém várias mutações na proteína do pico que ainda não vimos envolvidas no aumento da transmissibilidade ou na diminuição da capacidade de nossas vacinas ou tratamentos funcionarem”, disse ela.

De acordo com a Dra. Rochelle Walinsky, ‘Delta Plus’ tem sido associado à rápida disseminação de casos de COVID-19 no Reino Unido. Scott Olson / Getty Images

O diretor do CDC, Dr. Rochelle Walinsky, disse que uma nova variante “Delta Plus” foi descoberta nos Estados Unidos. NBC

Walensky disse que não espera que a nova variante se espalhe, levando à proibição de viagens na Europa.

Não esperamos isso agora. Estamos acompanhando a ciência com muito cuidado, mas não estamos antecipando ou estudando isso agora. ”