Links de Hackaday: 24 de outubro de 2021

Parece que os engenheiros da espaçonave Lucy da NASA têm coisas muito legais para fazer. A missão de caça àsteróides de $ 981 milhões foi lançada sem problemas, mas quando os dois painéis solares foram expostos, Alguém falhou em pegar seu lugar. Os dois painéis solares de enxofre de Lucy se combinam para cobrir 51 metros quadrados. Ambos são essenciais para esta missão de 12 anos, uma vez que viajará para mais longe do Sol do que qualquer outra nave espacial anterior e permanecerá longe por mais tempo. O problema é que Lucy está em uma rota de fuga, então eles não podem chegar até ela com um veículo de reparo. No entanto, a NASA e a Lockheed estão “muito otimistas” de que o problema pode ser resolvido de alguma forma. Pelo lado positivo, os dois painéis solares fornecem energia e carregam as baterias dentro do cockpit.

Meio dificil de acreditar, mas Kiddie comemora seu vigésimo quinto aniversário este ano! Bem, a data de aniversário (14 de outubro) já passou, mas as festividades continuaram até o dia 25, quando o fundador do KDE, Matthias Ettrich, deu um bate-papo ao lado da lareira às 17:00 UTC. O registro começa aqui.

EnergyStar, fornecedores de classificações de eficiência de eletrodomésticos e grandes etiquetas amarelas, Não recomendaremos mais aquecedores de água a gás, fornos e secadoras de roupas em sua lista anual dos mais eficientes. No entanto, eles ainda darão classificações. A mudança foi motivada por vários grupos ambientais que indicaram que continuar a recomendar aparelhos a gás não colocaria os Estados Unidos no caminho certo para alcançar Meta líquida de carbono de Biden para 2050, porque eles produzem gases de efeito estufa. Compreendemos perfeitamente a mudança do gás, mas não entendemos muito bem os detalhes desta etapa, que o artigo apresenta como exclusiva para qualquer dispositivo que não esteja funcionando com energia 100% limpa. Você não pode provar que a eletricidade do usuário é renovável. Por exemplo, este consumidor está bem ciente de que a empresa de energia de sua cidade ainda queima carvão em sua maior parte. Em todo o caso, Aqui está a nota. E PDF Warning.

Claro, você pode pesquisar no eBay por rochas espaciais, mas como saber com certeza se está obtendo um meteorito de verdade? Você pode jogar uma chance em 100 bilhões ou mais de que eles caiam no seu colo. Apenas algumas semanas atrás, um meteoro caiu no telhado de uma mulher na Colúmbia Britânica Ela caiu entre dois travesseiros ornamentados em sua cama, errando por pouco sua cabeça adormecida. Ruth Hamilton acordou com o som de uma explosão, sem saber o que havia acontecido até que viu a poeira da parede de gesso em seu rosto e olhou para a cama. A rocha de 2,8 libras era do tamanho do punho de um homem grande e foi um dos dois meteoritos que atingiram Golden, BC naquela noite. O outro pousou com segurança em um campo.