Trabalhei na Apple, e esses hacks para iPhone economizam bateria

Técnica

O americano médio verifica seu telefone Em média 96 vezes por diaOu uma vez a cada 10 minutos.

Para lidar melhor com esse uso frequente, um ex-funcionário da Apple revelou os melhores truques para economizar bateria para permitir que os usuários verifiquem seus textos e naveguem pelo TikTok ao longo do dia.

Tyler Morgan, que passa @hitomidocameraroll No aplicativo, ela trabalhou com vendas na Apple e teve recentemente 11,1 milhões de visualizações Para revelar as melhores dicas e truques Para fazer com que a bateria dure o máximo possível.

Primeiro, ele alertou que os usuários nunca deveriam carregar um iPhone 100% ou durante a noite.

Em vez disso, ele recomendou permitir apenas que a bateria atingisse 80% porque ela envelhece quimicamente quando atinge continuamente a carga completa.

“Vá para Configurações, Bateria, Estado da bateria e carregamento, ligue-o [charging optimization] em mim. “Se você quiser ter muito cuidado, defina-o em 80%”, disse Morgan enquanto orientava os usuários no processo.

Tyler Morgan, que já trabalhou com vendas na Apple, recentemente acumulou 11,1 milhões de visualizações e revelou suas melhores dicas e truques para fazer a bateria durar o máximo possível. Prima91 – Stock.adobe.com

Morgan também recomendou que os usuários desligassem a atividade em segundo plano acessando Configurações, depois Geral e tocando em Atualização de aplicativo em segundo plano.

Ele explicou que todos os aplicativos que aparecem em sua tela estão rodando em segundo plano e usando bateria para se manterem atualizados, mas podem ser alterados para atualização apenas via Wi-Fi ou apenas quando abertos.

Em seguida, os usuários são aconselhados a desligar os serviços de localização dos aplicativos que não usam. Para fazer isso, ele orientou as pessoas a acessar Configurações, Privacidade, Segurança, Serviços de Localização e escolher quais aplicativos usam serviços de localização em determinados horários.

Ele alertou que os usuários nunca devem carregar um iPhone 100% ou durante a noite. tiktok.com/@hitomidocameraroll

Para aqueles que não dependem de seu assistente pessoal móvel, Morgan sugeriu que os usuários do iPhone desligassem o recurso “Ei, Siri” em Siri e Pesquisa, que ativa o software quando alguém diz essa frase – e se tornou um problema para algumas pessoas chamadas. Siri.

O ex-funcionário da Apple também recomendou que os usuários mudassem para Acessibilidade e Movimento e tocassem em Reduzir Movimento para economizar bateria.

Quando possível, Morgan aconselhou os usuários a desligar as atualizações automáticas e desligar o brilho e o Bluetooth, o que ele admitiu “piorar a experiência do telefone”, mas ajudará se você quiser “preservar mal a bateria”.

Mas além de fazer a bateria durar mais, Morgan também mostrou aos espectadores como usar seus iPhones com mais eficiência.

Morgan aconselhou os usuários a desligar certos recursos, como atualizações automáticas, atividades em segundo plano e serviços de localização. tiktok.com/@hitomidocameraroll

Quando você abre inicialmente o aplicativo Câmera – que por padrão sempre reverte para o recurso de câmera estática – basta manter pressionado o botão do obturador e o recurso de vídeo será ativado. Mover o dedo para cima e para baixo na tela enquanto o segura também permitirá que você aumente o zoom, “como o TikTok ou o Snapchat”.

A seguir, mostre aos espectadores como facilitar o envio de mensagens de texto com uma mão, se for difícil “alcançar todo o telefone” para pressionar as teclas “a”, “q” ou “z”, por exemplo.

Há uma opção de teclado com uma mão, que pode ser acessada mantendo pressionado o ícone do globo na parte inferior esquerda do teclado – a mesma opção que também permite alterar o idioma do teclado. Quando a janela pop-up aparecer, você pode escolher qual teclado truncado prefere, se ele condensa para a direita ou para a esquerda, dependendo da mão que você usa para digitar.

Os hacks úteis surgiram depois que os desenvolvedores do iOS 17 enfrentaram inicialmente o esgotamento rápido das baterias e expressaram preocupações com a privacidade.

A última atualização de software do iPhone OS 17.2 ocorre logo após duas rodadas recentes de correções de bugs relacionados a chaves virtuais de carros e recursos financeiros, entre outras questões de segurança.

Carregue mais…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}